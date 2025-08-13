No más Construcción Masiva en Corredor de Carretera a Colotlán, Piden a Desarrolladores

Legisladora Ofrece Asesoría Jurídica “Gratis” a Colonos

En el Caso de Este Corredor, la Emecista Dijo que “Zapopan Merece un Crecimiento Ordenado, Justo y Sostenible, que Ponga al Ca las Personas”

Por Rafael Hernández Guízar

Total espaldarazo del Congreso a los vecinos del corredor de la carretera a Colotlán, en Zapopan, dijo ayer la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez.

La diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC) convocó ayer a una rueda de prensa en el Congreso del Estado para hacer un llamado a las desarrolladoras de vivienda, para evitar la construcción masiva y desmedida de casas en zonas de alto impacto, como lo es el corredor de esta carretera, mismo que en unos años se ha convertido en uno de los más habitados de la zona metropolitana.

Gabriela Cárdenas dijo que se debe actuar con responsabilidad por parte de las empresas, para garantizar el derecho y abasto del agua potable, así como a la educación y salud de los habitantes del corredor de la carretera a Colotlán.

“Zapopan merece un crecimiento ordenado, justo y sostenible, que ponga al centro a las personas”, indicó la diputada.

Asimismo, se hizo presente con vecinos de dicho corredor para mostrar el apoyo que brinda a título personal junto con la fracción que representa, la que por cierto es del mismo partido que gobierna en Zapopan.

Además dijo que pondrá un equipo de asesores para brindar asesoría jurídica y acompañamiento a los vecinos que interpongan procesos para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Finalmente, dijo que hasta el momento existen alrededor de 50 mil viviendas en dicho corredor habitacional, en el cual existen prohibiciones expresas para desarrollar casas por tratarse de áreas de reserva y conservación en donde se pretende evitar el cambio de uso de suelo.