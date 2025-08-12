Implementa Tlaquepaque Operativo Contra “Aparta Lugares”

En la Zona Centro

Con el objetivo de recuperar los espacios públicos y garantizar el libre tránsito vehicular, el gobierno de San Pedro Tlaquepaque lleva a cabo un operativo en zona centro del municipio para retirar objetos utilizados ilegalmente para “apartar lugares” de estacionamiento.

Rafael Cristóbal Orozco Miramontes, subdirector de Vialidad de Tlaquepaque, explicó que el operativo se encuentra a cargo de personal de su dependencia junto con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la dirección de Inspección y Vigilancia.

El funcionario refirió que estas acciones responden a las constantes quejas de la ciudadanía por la apropiación indebida de espacios en la vía pública, principalmente en calles aledañas al mercado municipal, zonas comerciales y áreas de alto flujo peatonal.

“Estamos retirando todos los objetos como botes, cajas, conos, sillas y otros artículos que obstruían la vía pública en zona centro de Tlaquepaque” expresó Orozco Miramontes quien agregó que el operativo lo realiza diariamente un grupo de diez personas conformado por personal de las dependencias antes mencionadas.

Expresó que en una primera visita al lugar donde se encuentran apartando lugares, se verifica quien es la persona responsable, se le invita a no incurrir en esta práctica y en caso de reincidencia podrán ser acreedoras a una sanción por parte de la dirección de Inspección y Vigilancia. En el caso de no dar con la persona, únicamente se retira el objeto.

Finalmente, el funcionario señaló que estos operativos forman parte de una estrategia permanente para mejorar la movilidad urbana y promover una cultura de respeto al espacio común, por lo que hace un llamado a la población para respetar los espacios públicos y recordó que apartar lugares está prohibido por el reglamento de movilidad.

Para cualquier reporte en torno al tema, el gobierno municipal pone a disposición el teléfono 3335-627014 extensión 2211, de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas.