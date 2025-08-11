Con Alileche, más Familias de Todo el Estado Acceden a Leche Nutritiva y a Precio Preferencial

Programa del Gobierno Estatal y Productores Locales

Es un producto de alta calidad que solo cuesta 15 pesos.

Disponible en más de 40 puntos de distribución ubicados en las Casas del Bien Común de la capital y municipios del interior.

Para más información, comunicarse al 449 910 21 21, extensión 4203.

¿Ya conoces AliLeche? Es un producto local de alta calidad y gran valor nutricional, disponible a un precio preferencial de solo 15 pesos. Este programa es impulsado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y productores locales, con el fin de promover el consumo de leche accesible y nutritiva para todos.

Desde su implementación en abril de 2024 a la fecha, AliLeche ha beneficiado a más de 79 mil familias que incorporaron a su dieta un alimento esencial para el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y adultos.

Con este programa también se promueve el consumo responsable y solidario, al tratarse de un producto cien por ciento local. La leche es producida en Aguascalientes y se distribuye dentro del estado, generando un impacto positivo en la economía de ganaderos, productores y familias que la consumen, con una distribución de 444 mil 137 bolsas de 900 mililitros desde el inicio de este programa.

Las personas interesadas en adquirir esta leche, pueden acudir con su Tarjeta Soluciones a cualquiera de los 40 puntos de distribución ubicados en las Casas del Bien Común de la capital y municipios del interior. www.google.com/maps/d/u/5/embed?mid=1_yZFuX3vQAMcOIbQSBUreNdFS_BmoM4&ehbc=2E312F.

La distribución continuará ampliándose, dando siempre prioridad a la población que más lo necesita para avanzar hacia una alimentación más accesible, equitativa y cercana para todas y todos.

Para más información sobre este programa, comunicarse al 449 910 21 21, extensión 4203, con un horario de atención de las 8:00 de la mañana a las 3:30 de la tarde.