Aguascalentenses Rumbo a los Panamericanos Junior de Handball 2025

Dos atletas de Aguascalientes han sido convocadas para integrar la selección mexicana de handball que competirá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que iniciaron este 9 de agosto.
Las jugadoras María Esther Aguilera Aguayo y Brenda América Rodríguez Martínez representarán a México en esta importante justa internacional, resultado de su esfuerzo, compromiso, constancia y dedicación.
Estamos seguros de que pondrán en alto el nombre de nuestro país.
Calendario de juegos – Fase de grupos:
10 de agosto
🇲🇽 México vs. Brasil 🇧🇷
9:00 a. m. (Paraguay) / 6:00 a. m. (México)
11 de agosto
🇲🇽 México vs. Argentina 🇦🇷
11:30 a. m. (Paraguay) / 8:30 a. m. (México)
12 de agosto
🇲🇽 México vs. Cuba 🇨🇺
9:00 a. m. (Paraguay) / 6:00 a. m. (México).