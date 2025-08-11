Aguascalentenses Rumbo a los Panamericanos Junior de Handball 2025

Ago 11, 2025 | Regional

Dos atletas de Aguascalientes han sido convocadas para integrar la selección mexicana de handball que competirá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que iniciaron este 9 de agosto.

Las jugadoras María Esther Aguilera Aguayo y Brenda América Rodríguez Martínez representarán a México en esta importante justa internacional, resultado de su esfuerzo, compromiso, constancia y dedicación.

Estamos seguros de que pondrán en alto el nombre de nuestro país.

Calendario de juegos – Fase de grupos:

10 de agosto

🇲🇽 México vs. Brasil 🇧🇷

9:00 a. m. (Paraguay) / 6:00 a. m. (México)

11 de agosto

🇲🇽 México vs. Argentina 🇦🇷

11:30 a. m. (Paraguay) / 8:30 a. m. (México)

12 de agosto

🇲🇽 México vs. Cuba 🇨🇺

9:00 a. m. (Paraguay) / 6:00 a. m. (México).