Ejecutan con Saña a Joven en Plena Calle

En la Colonia El Vergel, de Zapopan

Por Jorge Martínez

La tranquilidad de la colonia El Vergel se rompió de forma brutal la madrugada de este domingo, cuando el eco de múltiples disparos estremeció a los vecinos y marcó el final de la vida de un joven de tan solo 26 años, ejecutado con saña en plena calle.

Eran los primeros minutos del día cuando las líneas de emergencia comenzaron a recibir reportes desesperados: una ráfaga de tiros había retumbado en el cruce de Juan Escutia y Joaquín Amaro. Al llegar, los elementos de la policía municipal se encontraron con una escena escalofriante: el cuerpo del joven tendido sobre el pavimento, con múltiples impactos de bala, mientras la sangre corría y pintaba de rojo el asfalto.

De acuerdo con los primeros testimonios y reportes oficiales, los atacantes se desplazaban en dos motocicletas. Sin mostrar piedad, abrieron fuego contra su objetivo y huyeron a toda velocidad, perdiéndose entre las calles oscuras y dejando tras de sí un silencio tan pesado como el humo de la pólvora.

El área fue acordonada de inmediato con listón amarillo para resguardar la escena del crimen. Vecinos, aún atemorizados, observaban desde las aceras, intentando comprender la violencia que irrumpió en su barrio.

Momentos después, agentes investigadores del Área de Homicidios de la Fiscalía del Estado llegaron para recabar indicios, mientras peritos forenses documentaban cada casquillo esparcido en el lugar.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se tiene información oficial sobre el posible móvil del ataque. Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para dar con los responsables, mientras el barrio de El Vergel amanece marcado por el estruendo de la violencia.