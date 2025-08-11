Arranca Labores Laboratorio Cruz Verde Villa de Guadalupe

Ofrecen 50% de Descuento en Algunos Estudios

Por Rafael Hernández Guízar

En la Cruz Verde Villa de Guadalupe, de Zapopan, inicia funciones su laboratorio. Por lo anterior, el ayuntamiento anunció descuentos especiales hasta por mitad de precio en estudios y atenciones psicológica y odontológica, desde este 11 de agosto y hasta el 30 de septiembre próximo.

El servicio llega con el objetivo de acortar la distancia entre este servicio y las colonias aledañas a la carretera a Saltillo.

“Todas las colonias que están cerca de la carretera Saltillo ahora pueden contar con un gran laboratorio de primer nivel, por promoción estos dos meses de inicio vamos a tener paquetes accesibles para toda la gente que tiene necesidad de tener un control de su glucosa y su presión arterial, así como un control de sus hormonas tiroideas; todos los exámenes básicos que son necesarios para saber que se encuentran bien”, señaló Juan Alfonso Cárdenas Ramos, el director médico de salud del municipio.

Agregó que en esta zona norte de Zapopan habrá atención de primer nivel para que las personas no tengan que trasladarse hasta el centro del municipio, o incluso a Guadalajara como antes lo hacían: “Tenemos un gran hospital y recordamos que somos el único municipio que tiene un hospital de segundo, casi de tercer nivel, pero no podemos atender todo aquí por lo cual contamos con seis Cruz Verde, una de ellas en Villa de Guadalupe, la cual da acceso a atención médica a la zona de Las Mesas, toda la zona que se encuentra en la carretera Saltillo”.

Desde las 7 y hasta las 10 de la mañana será la toma de muestras gratuitas y los resultados se entregarán al día siguiente en este nuevo laboratorio médico que se proyecta como una fuerte ayuda del ayuntamiento zapopano para miles de ciudadanos.