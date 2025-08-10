Tere Jiménez Pone en Marcha la Primera Caravana de la Salud del Seguro Popular Aguascalientes

En Norias de Paso Hondo

Vamos a seguir haciendo equipo para lograr el mejor sistema de salud: TJ.

En Norias de Paso Hondo, se brindaron consultas médicas, dentales y de optometría, detección oportuna de cáncer de mama, vacunación, entre otros.

Gracias al Seguro Popular Aguascalientes, las familias sin seguridad social tienen acceso a atención médica de calidad.

En Norias de Paso Hondo, en el oriente de la capital, la gobernadora Tere Jiménez puso en marcha la Primera Caravana de la Salud del Seguro Popular Aguascalientes, una estrategia que busca acercar atención médica gratuita a la población sin seguridad social, además de dar a conocer los servicios que ofrece este esquema de salud.

“Estamos trabajando para que todas las niñas, niños y familias sin acceso al IMSS ni al ISSSTE, puedan incorporarse al Seguro Popular Aguascalientes. Vamos a seguir haciendo equipo para lograr el mejor sistema estatal de salud”, resaltó la gobernadora.

En el lugar, se instalaron Unidades Médicas Móviles y módulos de los diversos hospitales públicos, donde las y los asistentes recibieron de forma gratuita atención de primer nivel, con servicios como consultas médicas, dentales y de optometría; detección de enfermedades crónico-degenerativas; detección oportuna de cáncer de mama; vacunación, entre otros.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, reconoció el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la salud y su impulso para fortalecer la atención médica.

“Queremos que toda la gente de Norias y de todas las comunidades se sienta atendida; todos los servicios médicos que traemos son sin costo. Gracias al Seguro Popular Aguascalientes, ustedes van a tener una atención de muy buena calidad cuando se requiera”, resaltó Galaviz Tristán.

Raúl Aguilera Riestra, director de la Jurisdicción Sanitaria No. I, detalló que en la estrategia que hoy inició, participan Casas de Salud, Centros de Salud, personal de los diferentes programas y directores de hospitales generales.

“La gobernadora y nuestro secretario de Salud nos han encargado llevar este tipo de jornadas para acercar los servicios a todos y cada uno de los rincones de este bonito estado de Aguascalientes”, mencionó Aguilera Riestra.

A nombre de las y los beneficiarios, María Ruvalcaba agradeció a la gobernadora por el apoyo constante. “De corazón, gracias por estos apoyos que nos benefician a todos”, finalizó.

Cabe destacar que en la Caravana de Salud hubo módulos del Hospital Tercer Milenio, Hospital de la Mujer, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Hospital de Psiquiatría, Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido, Unidades Médicas Móviles, entre otros.

En el evento, también estuvieron presentes Alma Hilda Medina Macías, diputada local; María Alejandra Belín Delgado, directora normativa de Enfermería del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), y Antonio Abad Mena, titular del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes.