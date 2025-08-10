Población, Desinformada Sobre Obras en Carretera a Chapala

Colectivo Entrega a Sheinbaum Petición de Línea 5 de Tren Ligero

Por Rafael Hernández Guízar

Continúa la pega de calcomanías y recolección de firmas para exigir que sea tren ligero y no macrobús el que vaya desde Chapala hasta el Centro de Guadalajara.

Juan Vázquez integrante del colectivo “Tren Ligero, Sí Macrobús No”, señaló en entrevista con Página 24 que por desgracia a una gran parte de la población le falta información de fondo respecto del proyecto que se construye en la carretera Chapala, la línea 5 del tren ligero que había prometido el gobernador Pablo Lemus Navarro y que ahora se trata de una línea de macrobús que irá solo del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el centro de la ciudad capital.

“Siendo totalmente realistas, le falta información a la gente respecto al vehículo que están poniendo en la carretera Chapala, incluso a algunas personas dicen que les da lo mismo, pero cuando los cuestionamos vemos que en realidad no quieren un macrobús, prefieren un tren, pero la gente en conclusión no le da la magnitud en muchas ocasiones a la obra que se hace, a la gente le falta mucha información”.

Juan Vázquez agregó que el pasado viernes, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco, le entregaron directamente documentos que hablaban de la protesta que han emprendido en contra de la línea de macrobús que anunció el gobernador Pablo Lemus, esperando así una respuesta de la mandataria nacional.

“Pues la presidenta anunció la construcción de un tren desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, será continuar la ruta que viene desde Irapuato como funcionaba anteriormente, antes de que quitaran los trenes de pasajeros; nosotros hicimos que se le entregara en la mano directamente una calcomanía de lo que estamos haciendo, donde dice tren Chapala, macrobús no; la presidenta sabe perfectamente lo que es el macrobús porque en la Ciudad de México también funciona este tipo de transporte, aquí tenemos una realidad distinta porque aquí es muy diferente el sistema de transporte, solo tenemos tres líneas de tren ligero, allá hasta tienen cable bus, por cierto que le pegamos dos calcomanías a la camioneta de la presidenta así que esperamos saber su respuesta”, dijo Juan Vázquez.

Este sábado, integrantes del colectivo se dirigieron hacia el fraccionamiento Los Agaves, en Tlajomulco de Zúñiga, un desarrollo habitacional que alberga a miles de personas y que se ubica justamente por la carretera Chapala.

En ese lugar pegaron calcomanías y recolectaron firmas de quienes se interesaron en participar en la consulta popular, que se pedirá en los próximos meses a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), para que se someta a una votación y sea esto vinculante para que en caso de que la población señale que desea un tren ligero, se le exija al gobernador Lemus Navarro.