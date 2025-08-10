“No más Mentiras, Queremos Medicinas”

Exigen Medicamento Contra el Cáncer en Hospitales Públicos

Por Rafael Hernández Guízar

“No más mentiras, queremos medicinas”, sentenciaron ayer decenas de personas durante la marcha nacional contra el desabasto de medicamentos.

Desde el paraninfo de la Universidad de Guadalajara salieron familiares y pacientes con cáncer, niños en su mayoría, para exigirle a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que abastezca de medicinas los hospitales públicos del país.

A decir de los manifestante,s desde hace meses no hay siquiera paracetamol para poder atender a los pacientes del área de oncología en hospitales públicos tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como del sector salud, razón por la que, aseguran, cientos de niños están muriendo lentamente.

Y es que según testimonios de los padres de familia que fueron acompañados por sus hijos que no han podido recibir sus quimioterapias, una enfermedad como el cáncer puede ser prácticamente incosteable para el común denominador de las personas que se ven en la necesidad de acudir a los hospitales públicos para buscar salvar la vida de sus pequeños.

“No hay para que mi hijo pueda recibir su quimioterapia, a veces no hay ni siquiera paracetamol, esta es una enfermedad que acabó con todo lo que teníamos, pero aquí estamos apoyando a nuestro hijo hasta el final, le queremos pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum que por favor se compadezca de nosotros porque no tenemos dinero para poder pagar por sus terapias en un hospital particular, le pedimos por nuestro hijo porque no queremos que se nos vaya, ella es madre, por eso le pedimos que nos ayude”, dijo el padre de un pequeño con cáncer quién participó en la manifestación.

El destino de la manifestación fue la glorieta Minerva, lugar desde donde tanto pacientes como familiares y amigos, e incluso ciudadanos se sumaron a la exigencia para que el gobierno federal cumpla y abastezca de medicamentos contra el cáncer en los hospitales públicos de los 32 estados de la república.