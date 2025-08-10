Colapsa Carretera a Chapala

Hasta Tres Horas, Trayecto de Periférico al Aeropuerto

Por Rafael Hernández Guízar

Transitar por la carretera Chapala se ha convertido en un viacrucis para miles de personas.

La construcción de la línea de macrobús que irá del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el centro de la ciudad capital, ha ocasionado que un trayecto que debería realizarse en no más de 30 minutos, llegue a durar hasta tres horas en el horario pico.

“Es una locura, yo definitivamente mejor preferí cambiarme a vivir a Chapala, vivía en Zapopan y mi trabajo está casi llegando a Chapala, antes hacía una hora aproximadamente, pero desde que empezaron con las obras he llegado a hacer tres horas”, dijo Ernesto Gómez, uno de los entrevistados por este reportero.

Incluso nosotros fuimos testigos de la problemática que se vive con el tráfico ante el bloqueo casi total en muchos de los tramos carreteros.

La situación se agrava aún más cuando llega a suceder algún choque, pues prácticamente queda solo un carril para poder trasladarse.

Hicimos una prueba y recorrimos desde el Aeropuerto hasta el Anillo Periférico. Dicho recorrido no debería durar más de 30 minutos, sin embargo, fueron casi tres horas las que estuvimos a bordo de la unidad de este diario para realizar el trayecto.

A esto se agrega otro factor que ha sido determinante para muchos, la economía.

Y es que muchos de los negocios han tenido que cerrar definitivamente debido a que es casi imposible llegar a los mismos en algunos tramos de la carretera de viva a que ha sido levantado el piso y se realizan labores de reemplazamiento de la carpeta asfáltica.

En tanto, quienes viven en los márgenes de la carretera a Chapala se dicen también desesperados, pues sus horarios cambiaron radicalmente.

Ahora deben tomar mucho más tiempo para poder llegar a sus trabajos y escuelas, y la peor parte la llevan quienes viajan en camión, pues los horarios de los mismos también se han alterado.

Desesperados por vivir esta situación en general todos los entrevistados exigieron al gobierno del Estado que las obras sean lo más rápidas posibles.