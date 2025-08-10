Cae Exdirector de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos

Se Escondía en Estados Unidos

Fue Deportado a Jalisco Para Enfrentar un Proceso Penal por Abuso Sexual Infantil Agravado en Perjuicio de su Hija Menor de Edad

Por Jorge Martínez

Un exdirector de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos y exelemento de la Policía de Tonalá fue deportado desde Estados Unidos a Jalisco para enfrentar un proceso penal por abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hija menor de edad.

Se trata de José Ramón “N”, señalado por la Fiscalía del Estado como presunto responsable de agresiones sexuales cometidas de forma reiterada entre 2014 y 2019, cuando la víctima era una niña. La denuncia fue presentada por la madre tras conocer los hechos, lo que, según las investigaciones, llevó al imputado a huir a Estados Unidos.

Tras labores de inteligencia, la Coordinación de Extradiciones, Deportaciones y Asistencia Jurídica Internacional de la Dirección de Órdenes de Aprehensión logró ubicarlo en California. Con una orden de aprehensión y una alerta migratoria emitida en noviembre de 2023, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestó el 3 de octubre de 2024 en el condado de Santa Cruz.

Finalmente, el pasado 7 de agosto, autoridades estadounidenses lo deportaron a México con apoyo de la Fiscalía General de la República. Fue entregado a agentes de la Fiscalía de Jalisco, quienes lo trasladaron a la entidad y lo pusieron a disposición del Juzgado Vigésimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, donde enfrentará el proceso correspondiente.