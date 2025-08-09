Abren Inscripciones Para Cursos Gratuitos de Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Chino Mandarín, Coreano y Japoné

Estrategia “El Gigante Bilingüe”

¿Te gustaría aprender un segundo idioma? El Gobierno del Estado invita a la población a inscribirse a los cursos gratuitos de inglés, alemán, francés, italiano, chino mandarín, coreano y japonés.

En estos cursos, pueden participar estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y público en general.

La iniciativa forma parte de la estrategia “El Gigante Bilingüe”, impulsada por la gobernadora Tere Jiménez, con el objetivo de fortalecer las habilidades lingüísticas de la población y abrir nuevas oportunidades académicas, profesionales y personales.

Las clases iniciarán el 1 de septiembre y concluirán el 15 de diciembre de 2025. Las personas interesadas ya pueden inscribirse a través del enlace https://forms.gle/ggtc2rhyyxdhSFvK8, donde podrán elegir el idioma de su interés, el horario más adecuado y la sede que mejor se ajuste a sus necesidades.

Cabe señalar que el cupo está limitado a dos mil personas, por lo tanto, los lugares estarán disponibles únicamente hasta agotar espacios, a través del enlace de inscripción.

Para más información, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) pone a disposición la línea telefónica 449 970 60 25, donde se brindará atención personalizada.