Anuncia Tere Jiménez Apoyos de Hasta 100 mil Pesos Para Emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

A Través de CONFÍA

A través del programa CONFÍA se les apoyará con maquinaria, equipo y mobiliario para el fortalecimiento de sus negocios.

La convocatoria estará vigente del 8 al 13 de agosto; la recepción de solicitudes será a través de la plataforma https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/.

Este programa es para las personas que se arriesgan, que luchan todos los días y que creen en sus sueños: Tere Jiménez.

Con una bolsa de más de ocho millones de pesos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció el programa CONFÍA 2025, a través del cual se otorgarán apoyos económicos de hasta 100 mil pesos para el fortalecimiento de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.

“En esta vida hay que arriesgar siempre, por eso este programa es para las personas que se arriesgan, que luchan todos los días y que creen en sus sueños, y nosotros creemos en ustedes y en sus ideas”, les dijo la gobernadora.

Al dar a conocer la apertura de la convocatoria para participar en este programa, la gobernadora destacó que la pequeña y mediana empresa representa el 60 por ciento de la economía del estado y del país.

“Por eso nosotros estamos apostándole a que los empresarios y comerciantes de Aguascalientes sigan adelante; y lo mejor es que estamos unidos, que caminamos juntos, y que vamos a hacer lo mejor posible para que a Aguascalientes le vaya bien todos los días”, sostuvo.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, detalló que mediante el programa CONFÍA se apoya a emprendedores y empresarios con equipamiento, maquinaria, herramientas y tecnología, que ayuden a elevar la productividad de micro, pequeños y medianos negocios.

Precisó que para emprendedores el apoyo en especie es de hasta 50 mil pesos, mientras que dueños de mipymes podrían recibir un monto máximo de 100 mil pesos; en ambos casos, dijo, el Gobierno del Estado aportará el 50 por ciento del valor del proyecto, y el beneficiario el 50 por ciento restante.

Informó que la convocatoria estará vigente del 8 al 13 de agosto y la recepción de solicitudes será únicamente en línea a través de la plataforma https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx, donde las y los interesados también podrán conocer a detalle los requisitos y lineamientos del programa.

Durante el evento que se realizó en las instalaciones del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, Paulina Macías Esparza, socia directora de APEX Consulting, en representación de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas que han sido beneficiados con el programa CONFÍA, agradeció a la gobernadora Tere Jiménez por impulsar esta iniciativa que representa una apuesta clara y decidida para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del estado.

“Reconozco el liderazgo de nuestra gobernadora y su compromiso constante con las mipymes, que son un pilar fundamental para el crecimiento de nuestra entidad, y que además no es menor el papel que juegan las mipymes en nuestro país, ya que representan más del 99 por ciento del total de las empresas en México y generan cerca del 70 por ciento de los empleos”, indicó

Al evento también asistieron el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el presidente municipal de Jesús María, César Medina; la alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza; el diputado federal Paulo Martínez López; los diputados locales Salvador Alcalá Durán y Amisadai Castorena Romo; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete, y Maricela Acosta Herrera, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Aguascalientes.