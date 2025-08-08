Reconocen Labor de Trabajadores de la Limpieza en Guadalajara

Realizan Congreso de la FROC-CONLABOR

Por Rafael Hernández Guízar

Verónica Delgadillo García, la presidenta municipal de Guadalajara, señaló que debe haber más beneficios para los trabajadores recolectores de basura en esta ciudad capital.

Ayer durante su participación en el congreso de la FROC-CONLABOR, la alcaldesa tapatía impartió una ponencia denominada sustentabilidad y responsabilidad ambiental, donde resaltó su compromiso hacia este sindicato y los trabajadores agremiados que recogen la basura en distintos puntos de la urbe.

Dijo que los trabajadores del área de Aseo Público, llamados ahora trabajadores de la limpieza, realizan una gran labor al mantener limpia a Guadalajara.

Expuso que son una parte fundamental del plan municipal de desarrollo ambiental, y que gracias a estos trabajadores de la limpieza es que ha sido posible solucionar un problema titánico que se avecinaba para la presente administración municipal luego de cancelar el servicio de la empresa concesionada para la recolección de la basura en Guadalajara, así como en prácticamente toda la zona metropolitana.

Cabe recordar que hace unos días, aunado a esto, el Ayuntamiento de Guadalajara anuncio que reforzarán también las medidas de vigilancia para aplicar los reglamentos en contra de quienes dejan la basura en las calles, con multas bastante costosas que pueden ser conmutadas por trabajo comunitario.

En dicho congreso estuvo presente también el director social de los trabajadores ante el Infonavit, Mario Macías Robles, quién se refirió a la reciente reformas que facultan al instituto para rentar, construir y vender viviendas, incluso las que se han ido a la cartera vencida y actualmente se encuentran abandonadas.

En su participación fue cuestionado en torno a lo que enfrentan los trabajadores informales o independientes, sector que es el que ocupa cada vez más un espacio considerablemente grande respecto a la formalidad de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría del trabajo; se refirió a que cada vez son más relegados dichos trabajadores para poder aspirar a una vivienda ya que a decir de varios de sus representantes, en anteriores gobiernos federales existieron distintas políticas que les permitían dedicarse a sus actividades de manera informal y obtener beneficios lo que desapareció con la actual administración federal de la morenista Claudia Sheinbaum.

Dicho congreso contó con varios ponentes y se realizará también el día de hoy en la sede estatal del sindicato, ubicado en el barrio de Analco.

Uno de los temas principales es la afectación en sus derechos humanos como trabajadores por los cambios y modificaciones a las leyes y condiciones laborales que les dejan en estado de indefensión.