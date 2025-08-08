Llega la 65ª Expo Nacional de Artesanías a Tlaquepaque

Esperan Derrama Económica de 60 mdp

Reunirá a 150 Expositores, en El Refugio, del 12 al 16 de Agosto

Por Rafael Hernández Guízar

San Pedro Tlaquepaque será la sede de la 65ª Expo Nacional de Artesanías (ENART) del 12 al 16 de agosto.

La presidente municipal Laura Imelda Pérez Segura, dijo que se trata de una gran oportunidad económica para los artesanos del municipio, pero también, para los de todo el país: “Es una oportunidad de oro para observar y admirar las creaciones de las manos mexicanas, hechas con técnicas diversas que reflejan nuestra riqueza cultural, es también un espacio para el disfrute familiar y una importante plataforma de activación económica para Tlaquepaque”.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Pedro Tlaquepaque, Angélica Aguayo Pérez, señaló que se esperan entre tres mil y cinco mil visitantes durante la expo y una importante derrama económica para Tlaquepaque, con una expectativa de 60 millones de pesos, beneficiando a todos los sectores.

También destacó que la iniciativa privada ha sido una pieza fundamental para impulsar a los artesanos en el municipio.

Indicó que San Pedro Tlaquepaque será en los próximos días “el corazón de México”, debido a la presencia de grandes artesanos reconocidos a escala internacional que vendrán de diversas partes del país.

Dicha exposición contará con 150 stands con productos artesanales provenientes de 14 estados de la República, en el Centro Cultural El Refugio.

Cabe señalar que dicha expo cuenta con 36 años de trayectoria y acuden habitualmente grandes compradores del Norte del continente, es decir de Canadá y Estados Unidos, así como de Latinoamérica, para realizar adquisiciones masivas y llevar las creaciones de los artesanos a sus países de origen.