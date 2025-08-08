Dos Adolescentes Jaliscienses Fueron Asesinados en Sinaloa

Fueron Reclutados por el Crimen Organizado

Carlos Alejandro y Paul Alexander: Enganchados vía Redes Sociales, Adiestrados en Zacatecas, Trasladados a Nayarit y Asesinados en Sinaloa

Por Jorge Martínez

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, confirmó que Paul Alexander “A” y Carlos Alejandro “E”, ambos de 16 años de edad, fueron localizados sin vida tras un enfrentamiento entre grupos delictivos en el estado de Sinaloa. Ambos adolescentes habían sido reportados como desaparecidos en distintos municipios de Jalisco.

Paul Alexander fue visto por última vez el 10 de mayo de 2025 en la colonia Huerta Vieja, en Ixtlahuacán de los Membrillos, mientras que Carlos Alejandro desapareció el 20 de mayo en la colonia Constitución, en Zapopan. De acuerdo con la investigación, ambos fueron reclutados a través de redes sociales por una organización criminal.

“El caso de estos dos muchachos desaparecidos, bueno, lo que tenemos es que, efectivamente, por ahí alguien los contactó, se contactaron por vía de alguna red social. La ruta que tenemos nosotros conocida es que los envían a Zacatecas; en Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa”, detalló el fiscal.

Medios locales de Sinaloa reportaron que los cuerpos de ambos jóvenes fueron encontrados el pasado 14 de julio en el poblado El Pozo, sindicatura de Imala, en Culiacán. Estaban dentro de una camioneta Toyota Highlander con múltiples impactos de bala. En el lugar también se localizaron otros dos hombres sin vida, uno dentro del vehículo y otro junto a una cuatrimoto.

En la escena se hallaron chalecos antibalas, equipo táctico y decenas de casquillos percutidos, evidencias que refuerzan la hipótesis de un enfrentamiento armado entre cárteles rivales.

El fiscal añadió que algunos jóvenes que lograron escapar de estos grupos criminales han identificado a otros desaparecidos que aún se encuentran en Sinaloa. “Ya hemos hablado con los familiares y les hemos dado la lamentable noticia de que siguen en Sinaloa. Se los están llevando a la guerra con el otro cártel”, declaró.

Las autoridades continúan con las investigaciones y colaboran con otros estados para localizar a más jóvenes reclutados con fines delictivos.