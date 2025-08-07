Aguascalientes, Entre los Líderes Nacionales en Generación de Empleo Formal

Es Sexto Lugar Nacional: IMSS

En julio, se crearon 1,279 empleos formales.

Se acumulan para la entidad 365,719 trabajadores asegurados, con un incremento anual del 1.8 por ciento.

Estos resultados son una muestra clara de la dinámica económica positiva que registra el estado: Tere Jiménez.

Aguascalientes consolida su fortaleza y desarrollo económico, al ubicarse en el sexto lugar nacional en crecimiento anual de empleo formal durante julio de 2025, con la creación de 1,279 puestos de trabajo, acumulando un total de 365,719 trabajadores asegurados, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La gobernadora Tere Jiménez dijo que estos resultados son una muestra clara de la dinámica económica positiva que registra el estado, sobre todo del compromiso y competitividad del sector productivo local.

“Nuestro compromiso permanente es crear las condiciones necesarias para que las empresas se fortalezcan y sigan creciendo, porque eso se traduce en más y mejores oportunidades laborales para las y los aguascalentenses”, sostuvo la gobernadora.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), detalló que dichas cifras representan un crecimiento anual del 1.8 por ciento.

Por último, dijo que Aguascalientes fue el estado de la región que mayor crecimiento de empleo registró en su comparativo anual, producto de la confianza que ha mostrado en la primera mitad del año; puntualizó que de enero a julio suman 5,834 nuevos empleos en el estado.