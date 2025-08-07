Tonalá Combatirá Basura en Calles y Predios

Preparan Modificaciones a los Reglamentos Para 2026

Por Rafael Hernández Guízar

En Tonalá habrá modificaciones a los reglamentos para cuidar el entorno urbano y evitar la acumulación de basura.

Santos Hernández, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Tonalá, destacó que en breve se presentarán propuestas para realizar reformas a los reglamentos municipales, toda vez que se pretende evitar la acumulación de desperdicios en terrenos baldíos, sobre todo en lugares donde hay viviendas.

“Nosotros como cabildo tenemos que generar condiciones y hacer modificaciones a reglamentos sobre todo en los temas de la basura, que se apliquen los reglamentos también por temas de salud, son temas culturales incluso porque la basura no es algo a lo que pongan mucha atención los ciudadanos, y nosotros tenemos la obligación de aplicar los reglamentos”, dijo.

Y agregó: “Ya hay multas, pero vamos a hacer adecuaciones este año para que entren en vigor el próximo año, para que entienda la gente, porque es obligación de todos que el frente de las casas, las empresas y hasta los baldíos están limpios y en condiciones aceptables, nadie tiene por qué tener un terreno baldío a un lado de su casa donde haya perros muertos, y donde se eche todo tipo de basura, en eso tenemos que ser muy puntuales y darle seguimiento a los reglamentos”.

Destacó que en el Ayuntamiento de Tonalá se tomó en serio el tema de la limpieza y la recolección de residuos, tanto así que con recursos municipales se organizaron los camiones recolectores que venía manejando la empresa concesionada Caabsa Eagle, “y ahora ya en la mayoría del municipio pasan los 7 días de la semana los camiones recolectores”.

Sin embargo, destacó que aún falta mucho trabajo, porque en efecto, hay varias colonias en donde no se ha logrado tener la cobertura deseada, por ello invitó a toda la sociedad a ser organizados y a no sacar sus bolsas de desperdicios a las calles ni abandonarlas en la vía pública o en terrenos baldíos.

De igual manera, para evitar que dejen basura en canales y cuerpos de agua que luego causan severas inundaciones, habrá patrullaje constante para evitar que se cometan este tipo de faltas administrativas.