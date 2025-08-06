Aguascalientes Reafirma su Posición Como Gigante Automotriz con Inversión de 100 Millones de Pesos de la Empresa Tokaikogyo

Esta Tierra se Abre Orgullosa al Mundo: Tere Jiménez

La gobernadora conoció los avances en la instalación de una nueva línea de producción en la planta que esta empresa opera en Aguascalientes.

El proyecto permitirá a la empresa nipona incrementar su producción en un 30 por ciento.

En Aguascalientes, las inversiones encuentran tierra fértil para crecer, prosperar y rendir frutos: Tere Jiménez.

La gobernadora Tere Jiménez visitó las instalaciones de la empresa Tokaikogyo, ubicadas en el parque industrial Gigante de los Arellano, al sur de la capital, donde conoció los avances del proyecto de expansión que contempla una inversión de 100 millones de pesos, anunciado en junio pasado durante su gira de promoción económica por Japón.

Durante el recorrido, la gobernadora reafirmó su compromiso con las empresas que confían en el estado para crecer: “En Aguascalientes, las inversiones encuentran tierra fértil para crecer, prosperar y rendir frutos. Esta tierra se abre orgullosa al mundo, porque sabemos que para ser de los mejores hay que juntarse con los mejores. Somos el centro estratégico de la industria y el corazón logístico del continente americano”.

Una muestra clara de esta confianza, destacó la gobernadora, es el reciente anuncio de Nissan sobre el traslado de varias de sus operaciones de Morelos a Aguascalientes, lo que reafirma al estado como el gigante automotriz de México.

La expansión de Tokaikogyo contempla la instalación de una nueva línea de producción, con la cual se incrementará hasta en un 30 % la fabricación de autopartes, lo que fortalecerá su participación en el mercado automotriz internacional. Además, se destacó que el 50 % de la nueva maquinaria es de origen mexicano, lo que también impulsa a los proveedores locales.

El jefe ejecutivo de Tokaikogyo Group, Yuichi Kimura, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado: “Este proyecto es posible gracias al invaluable apoyo del Gobierno de Aguascalientes y del pueblo mexicano. Hemos construido una confianza mutua que nos permite avanzar y mejorar la competitividad de nuestros productos frente a los retos globales.”

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, reconoció a Tokaikogyo como una empresa comprometida con el desarrollo de su personal, la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad: “Estaremos trabajando en conjunto para lograr el crecimiento que se espera en Aguascalientes, y que el desarrollo de empresas como Tokaikogyo se dé de manera ordenada y ágil, para que juntos podamos enfrentar las oportunidades que hoy se presentan en nuestro estado, en el país y en el mundo”, precisó.

En el evento protocolario, donde la gobernadora develó una placa alusiva al nuevo proyecto de expansión, también estuvieron presentes Akitada Tazumi, jefe senior del Grupo Tokaikogyo; Mamoru Hirata, presidente de Tokaikogyo México; la diputada Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba, presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Israel Tagosam Salazar Imamura López, director general del Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes.