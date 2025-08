UdeG Acepta a 41.82% de Aspirantes en Centros Universitarios

Para Calendarios 2025-B y 2026-A, el SEMS Logró 100% de la Admisión

a Universidad de Guadalajara dio a conocer en rueda de prensa el dictamen de admisión para las preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y los diversos centros universitarios, metropolitanos y regionales, que componen la Red Universitaria , correspondiente al calendario 2025-B, donde fueron aceptados 86 mil 263 nuevos alumnos.

En el caso de los 19 centros universitarios –incluida la modalidad virtual–, hubo 49 mil 810 aspirantes, de los cuales fueron admitidos 20 mil 831, es decir, 41.82 por ciento.

“Durante este calendario se puede observar un incremento en el número de admisión en comparación con el ciclo pasado; en esta ocasión, fueron admitidos 756 estudiantes más. Además, se percibieron 2 mil 400 aspirantes más durante el calendario 2025-B”, declaró el Coordinador General de Control Escolar, maestro Fabián Morales Cobos.

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) fue el plantel que registró el mayor número de aspirantes (9 mil 779), de los cuales fueron admitidos mil 928, es decir, 19.32 por ciento; mientras que el Centro Universitario de Chapala (CUChapala) logró una admisión de 100 por ciento de sus aspirantes (154).

“Es posible apreciar que los jóvenes siguen buscando acceder a las carreras tradicionales. Médico cirujano partero, Psicología, Abogado, Cirujano dentista y Enfermería siguen encabezando las listas de mayor demanda; sin embargo, la UdeG trabaja en programas de orientación vocacional dentro de las preparatorias, a fin de concientizar sobre la importancia de estudiar carreras humanistas y sociales, como geografía y sociología”, agregó.

Para los no admitidos, esta Casa de Estudio oferta mil 594 cupos, 541 de ellos en centros universitarios metropolitanos; para concursar por uno de ellos, es necesario consultar los trámites correspondientes en las páginas oficiales, así como haber concluido con éxito el trámite completo.

“Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos. Se han construido nuevos centros universitarios, se ofertan cada vez más carreras, mejores matrículas y se amplían nuevos espacios. La ampliación de la infraestructura es fundamental para seguir aumentando nuestro número de admitidos en cada calendario. Quiero decirles a los alumnos que no pudieron ingresar durante este calendario, que no se desanimen, hay opciones para no dejar de estudiar. Pero también se puede intentar otra vez, prepararse mejor para el examen de admisión, comparar puntajes y buscar alternativas para continuar con sus proyectos profesionales”, subrayó Morales Cobos.

El periodo de registro para el ciclo 2026-A solamente para nivel licenciatura estará abierto del 1 al 30 de septiembre del presente año, mientras que el examen de admisión está programado para el próximo 8 de noviembre.

La Directora de Trámite y Control Escolar del SEMS, licenciada Diana Gómez Guerrero, informó que 65 mil 432 aspirantes fueron admitidos y más de 60 por ciento de ellos se integrarán a las aulas de las 178 sedes del SEMS durante este calendario, mientras que el 40 por ciento restante se incorporará en el mes de enero, para el calendario 2026-A.

“Durante este calendario se admitieron a 2 mil 511 más estudiantes en comparación con el calendario 2024-B, por lo que se refrenda el compromiso de la Universidad de Guadalajara con la educación, al permitir el acceso en todos los lugares del estado. En este dictamen pudimos apreciar que fueron más de 50 por ciento las mujeres aspirantes y admitidas; además, el SEMS registró el ingreso de 23 personas no binarias a nuestras aulas”, agregó.

A pesar del éxito de la admisión en el sistema, se ofertan 5 mil 198 cupos para el calendario 2026-A; para concursar por uno de ellos, es necesario consultar los trámites correspondientes en las páginas oficiales, así como haber concluido con éxito el trámite completo.

Gómez Guerrero destacó que las preparatorias con más demanda durante este calendario fueron la Preparatoria Vocacional, el Módulo Santa Fe y las preparatorias 7, 17 y 10.