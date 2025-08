Preparan Consulta Ciudadana Contra Entrega de Placas Nuevas

Para Evitar Condicionamiento de la Verificación

Por Rafael Hernández Guízar

Otra posible consulta ciudadana se avecina en Jalisco, se trata de la negativa del gobierno para entregar las placas a las personas que no han verificado sus carros.

El Colectivo Afinación Sí Verificación No, salió a las calles del centro de Guadalajara para anunciar que a partir de esta semana empezarán a recolectar firmas para llevarlas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) para realizar una consulta ciudadana ante la negativa del gobierno Estatal para dotar de las nuevas placas a la ciudadanía a quienes no han verificado sus vehículos.

Resaltaron que en reiteradas ocasiones han tratado por la vía del diálogo que la administración Estatal, a cargo de Pablo Lemus Navarro, llegue a la sensatez para dotar de las nuevas placas que se exigieron a partir del presente año a todas las personas que hayan realizado el pago, ya que según dijeron, la entrega de las mismas está condicionadas a la verificación vehicular, sea cual sea el resultado.

Sin embargo, debido a que una gran cantidad de personas se han propuesto no acudir a cumplir con dicho programa al considerar que no cumple con los requerimientos mínimos para hacer viable y trabajar por la calidad del aire, sino más bien por tratarse de un programa recaudatorio, el gobierno Estatal no está otorgando las láminas a las personas, sino en virtud demostrar que han cumplido con la inspección de la verificación vehicular.

En el pasado acudieron al Congreso del Estado para solicitar a través de los diputados que se hicieran las modificaciones a la ley y reglamento en la materia, al no lograr un resultado tangible, ahora será a través de una consulta popular como tratarán de obligar al gobierno de Jalisco para que hagan las modificaciones a los ordenamientos legales.

Indicaron que en las plazas públicas de los principales municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara estarán debidamente uniformados ciudadanos que pertenecen a este organismo y que apoyan la consulta popular, por lo cual pidieron la participación activa de las personas que estén en contra de las medidas que está tomando el gobierno Estatal para obligar a la ciudadanía a verificar sus automóviles.