Rematan Miles de Libros en Paseo Alcalde

Hay Desde 30 Pesos

Por Rafael Hernández Guízar

Miles de libros se ofrecen en el magno remate 2025 instalado en el Paseo Alcalde de Guadalajara.

Hasta el 3 de agosto, la ciudadanía podrá encontrar una gran cantidad de títulos de muchas editoriales a precios sumamente bajos, los hay desde 30 pesos.

La carpa fue instalada entre los cruces de las calles Morelos y Pedro Moreno, en el Centro Histórico de esta ciudad capital y se encuentra abierta desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas, sitio donde se pueden encontrar editoriales locales, nacionales e internacionales, y claro las universitarias.

“A mí me parece un evento supremamente importante, son muchísimos los libros que aquí se pueden encontrar. Yo soy de Colombia y allá es común que se hagan eventos así con libros nuevos y usados, y es algo muy interesante porque uno puede encontrar títulos que a veces no se encuentran fácilmente, pero sí hay que decir que lo que aquí uno puede ver es casi regalados. Además hay que fomentar la lectura porque hoy en día los niños ya no quieren leer, y los jóvenes menos, ahora para todo usan en el internet”, dijo una joven colombiana entrevistada por este reportero.

Se pueden encontrar todo tipo de libros: Investigación, divulgación científica, cuentos, novelas, poemas, ensayos y hasta novelas gráficas e historietas.

El objetivo de este gran remate de libros es acercar a la lectura a las personas ofreciendo descuentos que van del 50 al 70 por ciento.