Tlaquepaque Denuncia a Policía que Agredió a Indigente

Por Abuso de Autoridad

Derivado del Ataque, Todos los Oficiales Municipales Deberán de Renovar sus Exámenes de Control y Confianza

Por Rafael Hernández Guízar

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque presentó una denuncia en la Fiscalía del Estado contra el policía municipal que agarró a patadas a un indigente.

Laura Imelda Pérez Segura, la presidenta municipal tlaquepaquense, informó que tras conocer el video en redes sociales donde se aprecia a un policía municipal de la Comisaría de Seguridad de Tlaquepaque pateando a un indigente en las inmediaciones de la nueva central camionera, tomaron la decisión no solo de separar de su cargo al elemento, sino también de presentar una denuncia por los delitos que se configuren ya que dijo habrá cero tolerancia al abuso de autoridad.

“De inmediato que nos dimos cuenta del video me reuní con el secretario de Seguridad y le di la instrucción, estamos claros de que este tipo de conductas no se deben de tolerar ya que si se toleran podemos llegar a cosas más graves como hemos visto en otros lugares, entonces no lo vamos a tolerar, pedí también que se buscara a la persona agredida para ver cómo estaba pero no se pudo localizar. Nosotros interpusimos la denuncia por posible abuso de autoridad”.

La alcaldesa resaltó quién este caso sirvió para empezar una revisión al interior de la Comisaría General de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque, y que debido a ello todos los elementos municipales deberán de renovar sus exámenes de control y confianza.

“Hay una capacitación permanente. Nosotros estamos trabajando mucho en el tema de seguridad”, indicó la alcaldesa morenista.

Laura Imela Pérez señaló que la Comisaría realiza constantemente evaluaciones para asegurarse de que los policías están no solo capacitados sino también, aptos para poder cumplir con las labores de protección y prevención del delito: “Todos los policías fueron revaluados, recibimos un municipio en donde no todos tenían sus controles de confianza actualizados y todos se fueron a evaluar de nuevo y hoy tenemos ya a todos los compañeros en proceso de recibir sus resultados o ya aprobados”.

Además anunció que en los próximos días se estará dando a conocer la adquisición de nuevas patrullas y diferentes unidades para el patrullaje, así como también equipo personal para los elementos en activo: “Hicimos una remodelación de nuestro campo de tiro para poderlo ofrecer incluso a otros municipios, estamos a la espera de la adquisición de 35 nuevas unidades entre motocicletas y bicicletas, patrullas, nuevas cámaras y chalecos, pero claro que estamos trabajando en la capacitación en todos los aspectos como los derechos humanos, vamos a estar intensificando esto”.