No Para Acopio de Firmas Para Línea 5 del Tren Ligero

“Sí se Puede y sí es Viable”

Por Rafael Hernández Guízar

Continúa el acopio de firmas por parte de ciudadanos para la construcción de la línea 5 del tren ligero.

Dicha línea iría desde el municipio de Chapala hasta el centro de Guadalajara, sustituyendo el proyecto de macrobús propuesto por el gobierno de Pablo Lemus Navarro.

“Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que sí se puede y que sí es viable, que si el gobierno federal está queriendo impulsar el uso del ferrocarril otra vez y ferrocarril de pasajeros, pues que se tiene que instalar ese tren ligero, no desde el Aeropuerto hasta Guadalajara sino desde Chapala hasta Guadalajara, porque lo que están haciendo es querer poner eso (macrobús) nada más por el mundial de futbol, pero en una ciudad como Guadalajara no necesitamos que haya más camiones por más que los quieran poner eléctricos”, dijo Juan Vázquez, representante del movimiento ciudadano Tren Ligero Sí, Macrobús No.

Indicó que todos los domingos sin excepción se realizan labores informativas en las cabeceras municipales de Guadalajara, Zapopan y otros municipios de la Zona Metropolitana, la intención es la de seguir juntando firmas para solicitar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) que realice una consulta popular para que sea la ciudadanía la que decida previo al mundial de futbol si se instala tren ligero o macrobús.

Sin embargo, cabe señalar que, debido a las adecuaciones técnicas, según se ha señalado por parte de los mismos ciudadanos, el proyecto de la línea 5 debería de estarse ya terminando, por lo que no se descarta que se aplique posterior a la justa deportiva a celebrarse el próximo año 2026.