Asesinan a dos Señalados Como los Homicidas de Niño en Tlajomulco

Hallan los Cadáveres en El Zapote del Valle y El Campesino

El Presidente Municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, Indicó que Existe la Posibilidad de que los Cuerpos Coincidan Físicamente con los Presuntos Responsables del Crimen

Por Jorge Martínez

La mañana de este miércoles fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara: Uno en la colonia El Campesino, en San Pedro Tlaquepaque, y otro en El Zapote del Valle, Tlajomulco de Zúñiga. Ambos cadáveres presentaban múltiples heridas de arma de fuego y huellas de violencia.

Las autoridades investigan si estos sujetos estarían relacionados con el ataque armado registrado el martes pasado por la tarde en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, donde un niño de ocho años perdió la vida. La vivienda del menor fue atacada a balazos, y el pequeño murió tras recibir impactos en el cráneo y la espalda mientras se encontraba en el interior del domicilio.

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, indicó que, aunque aún no hay confirmación oficial, existe la posibilidad de que los cuerpos localizados coincidan físicamente con los presuntos responsables del crimen. “Todavía no hay seguridad del tema, se está por determinar. Yo, si me permiten, les enviamos un comunicado ya con el resolutivo que haya podido ser de este tema”, declaró a medios de comunicación.

La Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones para determinar si estos hombres participaron directamente en el homicidio del menor, un hecho que conmocionó a la comunidad y generó una ola de indignación por la violencia que sigue cobrando víctimas inocentes.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad oficial de los fallecidos.

Uno, Ejecutado en Tlaquepaque

El cuerpo de uno de los presuntos implicados en la muerte del pequeño fue localizado la mañana de este miércoles 30 de julio, en la colonia El Campesino, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, junto a las vías del tren, donde la víctima yacía sobre la banqueta con múltiples heridas por arma de fuego.

Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a los servicios de emergencia, tras encontrar al hombre tirado en vía pública. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Paramédicos municipales estimaron una evolución cadavérica de aproximadamente ocho horas. La víctima presentaba al menos ocho impactos de bala distribuidos en distintas partes del cuerpo. Vecinos indicaron haber escuchado disparos cerca de las 2:00 de la madrugada, aunque fue hasta el amanecer cuando descubrieron el cadáver.

De manera extraoficial, se le identificó como vecino de la colonia, conocido con el apodo de “El Choco”. Trascendió que, meses atrás, su hermano habría fallecido tras ser atropellado en la avenida Juan de la Barrera.

El sitio fue acordonado para que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizara el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. La Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación.

El Otro Cadáver, en Tlajomulco

El segundo cuerpo hallado, que estaría relacionado con el asesinato del niño de ocho años en el Fraccionamiento Villa Fontana Agua, fue localizado en la colonia El Zapote del Valle, generando alarma entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, fue cerca de las 6:00 horas cuando vecinos de la calle Alfonso Reyes, en una brecha de terracería, detectaron un bulto sospechoso envuelto en cobijas y plástico. De inmediato, dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar y confirmaron que se trataba del cadáver de un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada. La zona fue acordonada para permitir el arribo de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que se encargó del levantamiento del cuerpo.

Aunque las autoridades no han proporcionado detalles sobre la evolución cadavérica ni la causa oficial del fallecimiento, de manera extraoficial se informó que el cuerpo presentaba posibles huellas de violencia.

El hallazgo encendió las alarmas entre los residentes de la colonia, quienes aseguran que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos meses. “Cada vez se siente más peligroso vivir aquí. Ya no es raro escuchar cosas así, pero nunca deja de ser preocupante”, señaló una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato.