Tras Denuncia en su Contra, Laura Haro Reta a Morena

Han Presentado Alrededor de 200 Juicios de Amparo Contra el Tarifazo

“Si me Quieren Meter a la Cárcel por Defender a los Jaliscienses, Aquí los Estoy Esperando, no nos Vamos a Echar Para Atrás”

Por Rafael Hernández Guízar

El partido Morena en Jalisco topará con pared si decide ir en contra del PRI Jalisco, sentenció la presidenta del tricolor Laura Haro Ramírez.

Destacó que en el PRI hay carácter de sobra y que si Morena decide ir en contra de ella y de su partido pierden el tiempo, toda vez que no desistirán en seguir alzando la voz para denunciar los actos de corrupción y los ataques a la economía de los jaliscienses.

Dijo que lo anterior se debe al “acuerdo” en el Congreso del Estado en el que diputados del partido Movimiento Ciudadano en coordinación con Morena (una diputada), Hagamos, y el Partido Verde Ecologista de México (una legisladora), aprobaron hace varias semanas el tarifazo de casi 10 por ciento en las tarifas por el servicio de agua potable en 2025.

Laura Haro indicó que se han presentado hasta el momento alrededor de 200 juicios de amparo en contra de la medida aprobada en el Congreso del Estado y para la cual fue decisiva la votación a favor de una legisladora del partido Morena, algo que ha sido señalado públicamente una y otra vez por su persona ante medios de comunicación, siendo esto el motivo por el cual se interpuso una denuncia en contra de ella y del PRI Jalisco, según resalto Laura Haro.

“Nos enteramos que Morena me denunció porque somos una oposición firme y, lo que les quiero decir, es que soy alguien que está aquí esperándolos, si ellos creen que a nosotros nos tiemblan las piernas, pues no conocen al PRI ni a los priístas, no saben de lo que estamos hechos, a nosotros nos sobra lo que ellos no tienen: Carácter. Si me quieren meter a la cárcel por defender a los jaliscienses, aquí los estoy esperando, no nos vamos a echar para atrás, sabemos qué es lo que quieren y también sabemos que están a punto de tener el Poder Judicial para perseguir a los que piensan diferente, pero aquí hay mucha valentía y mucha decencia que ellos no conocen”.

Agregó: Esta semana, Morena anunció que interpusieron una denuncia en mi contra por defender el bolsillo de las familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara y su derecho al agua. Así de absurdo como se lee. A lo largo de estos años, Morena ha dejado claro que su estrategia es judicializar la política para callar las voces incómodas. Pero bien dicen por ahí que “el que nada debe, nada teme”.

Pero fue más allá y destacó que Morena Jalisco pretende desviar la atención de lo verdaderamente importante, un acuerdo “que parece amorío” con MC, para incrementar hasta en 200 por ciento las tarifas del cobro de agua potable para le año 2026: “Ahora escuchamos esta locura que es una esquizofrenia completa de que quieren aumentar hasta en 200 por ciento las tarifas del agua potable para el próximo año y, esto pese a que hay un montón de socavones y una pésima calidad del agua”.

Resalto que no dudarán en seguir señalando públicamente cualquier acto de corrupción o exceso de autoridad, así como también estarán interponiendo los recursos legales necesarios para ir en contra de cualquier acción que consideren inadecuada en contra de la sociedad.