León, un Destino Lleno de Lugares Pet Friendly Para Disfrutar con tu Mascota

Amplia Oferta de Establecimientos

León, Guanajuato, no sólo es una de las ciudades más dinámicas del país en materia de industria, turismo de reuniones y moda en piel y calzado; también se está ganando un lugar especial entre quienes aman viajar en compañía de sus mascotas. Entre hoteles, restaurantes, cafeterías, un hospital veterinario y espacios comerciales, la ciudad ofrece una amplia oferta de establecimientos pet-friendly que permiten disfrutar con tu compañero de cuatro patas sin restricciones y con servicios pensados para su comodidad.

Hoteles como Ramada Plaza by Wyndham León y Hotel Stadium permiten el hospedaje de mascotas, ofreciendo desde habitaciones adaptadas hasta recipientes especiales con agua y croquetas. En el primero, se aceptan perros y gatos de hasta 15 kg con un costo accesible y sin cargos para animales de servicio. En el segundo, los peludos pueden convivir en terrazas, áreas comunes y el lobby.

Cafés como Corazón de Pan, Las Moras o Moka and Kofi combinan buena gastronomía y espacios agradables para compartir un rato con tu mascota. En particular, Moka and Kofi sorprende con un menú exclusivo para perros, que incluye galletas caseras y snacks especiales.

Además, León cuenta con cafeterías temáticas como El Gato Negro Café e Il Gato, donde los amantes de los felinos pueden convivir con adorables gatos residentes mientras disfrutan de un café mientras apoyan a una fundación en pro de los michitos.

Y si lo tuyo es ir de compras con tu mascota, centros como Plaza Mayor y Altacia permiten la entrada de perros en áreas delimitadas. En este último incluso puedes solicitar tu Pasaporte Pet Friendly, una iniciativa que promueve paseos seguros y divertidos dentro del centro comercial, así como el acceso a diferentes actividades y eventos especiales.

Como parte del compromiso integral con el bienestar animal, recientemente León inauguró el Hospital de Mascotas León 450, el primero en su tipo en el Bajío. Este hospital veterinario ofrece servicios accesibles y de alta calidad que incluyen atención 24/7, cirugías, consultas, estudios médicos y campañas de esterilización.

Con más de 100 mil esterilizaciones gratuitas realizadas entre 2021 y 2025, la ciudad demuestra que no solo es un lugar ideal para vacacionar con tu mascota, sino también un espacio que cuida y protege a quienes no tienen voz.

Ya sea que viajes por ocio, trabajo o una escapada corta, León te invita a vivir nuevas experiencias sin dejar a nadie atrás, ni siquiera a tu peludo. En cada esquina encontrarás lugares donde serán bien recibidos, reafirmando que esta ciudad del Bajío también da la bienvenida a los animales.