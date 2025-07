Director de Ipejal no Resuelve Desabasto de Medicamentos

Pensionados y Jubilados, sin Acceso a sus Medicinas

“Nosotros Esperamos que sea Serio y que (Juan Partida Morales ) Haga Algo Poder Atender Este Problema”

Por Rafael Hernández Guízar

El desabasto de medicamentos en clínicas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) está cada vez peor.

Familiares de pensionados lamentaron que en las clínicas dispuestas para su atención no hay una gran cantidad de medicamentos, lo que pone en riesgo la vida de las personas, algo que además los deja a la deriva por la incapacidad de muchos para poder costearlas.

Hace unos días a través de este diario dimos a conocer el testimonio de una persona que requiere de un medicamento para la hepatitis c, y que no ha podido acceder a él debido a que no está en existencia en las clínicas, luego de esto familiares de otros jubilados acudieron con nosotros para realizar la misma queja.

A esto se agrega la falta de material quirúrgico y otros implementos que imposibilitan también la capacidad de atención hospitalaria.

Por ello es que muchas de las cirugías simplemente tienen que postergarse.

Debido a esta situación han acudido con el director general del Ipejal, Juan Partida Morales, quién a decir de los inconformes no les ha dado respuesta alguna.

“Nosotros esperamos que sea serio y que (Partida Morales ) haga algo para poder atender este problema que nos está causando mucho conflicto. El problema es que no podemos acceder a las medicinas porque están muy caras”, dijo uno de los entrevistados quien prefirió el anonimato.

Hartos de vivir en esta situación exigieron al gobernador del estado Pablo Lemus Navarro que haga algo al respecto, advirtiendo que de lo contrario no dudarán en realizar diversas manifestaciones e incluso acudir a la vía legal.