“Verónica Delgadillo no Gobierna, no Manda y no se Entera”

“Siapa es una Caja Negra que se Maneja con Discrecionalidad”

“¿A quién le Rinde Cuentas Bernardo Fernández La bastida, Representante de Guadalajara Ante el Siapa, a Verónica Delgadillo o a los Intereses Externos?”, Cuestionó el Regidor de Morena

Por Rafael Hernández Guízar

“Si la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, no supo que su representante votaría a favor de aumentar el costo del agua… entonces estamos ante algo todavía más grave que el tarifazo del Siapa: Una presidenta municipal que no gobierna, no manda y no se entera”, criticó José María Chema Martínez.

Y es que el regidor morenista en el Ayuntamiento de Guadalajara y ex candidato a la presidencia municipal, arremetió en contra de Verónica Delgadillo cuestionándole quién gobierna en Guadalajara en realidad, esto luego de que la misma alcaldesa asegurara que no supo que su representante en el Siapa votaría a favor de aumentar el costo del agua.

“¿A quién le rinde cuentas Bernardo Fernández La bastida, representante de Guadalajara ante el Siapa, a Verónica Delgadillo o a los intereses externos? “Esta declaración deja en evidencia la falta de dirección en el gobierno municipal, además de confirmar lo que venimos denunciando desde Morena, que el Siapa es una caja negra que se maneja con discrecionalidad, opacidad, sin y donde los aumentos se aprueban a espaldas de la gente”, señaló el regidor.

“Porque hoy, cuando se le pidió que diera la cara en la comparecencia que Morena solicitó desde hace meses, no se presentó. Ni da la cara, ni informa, ni rinde cuentas. Y ahora resulta que tampoco le avisa a la propia presidenta municipal”, agregó el morenista.

Chema Martínez fue tajante en destacar que es una muestra más de la “incapacidad de quien hoy gobierna Guadalajara”.

“La presidenta municipal no se entera de nada. No se entera o no le preocupan las inunda, la inseguridad, el abandono en los mercados y los socavones que ponen en riesgo a la gente, así como la basura acumulada en toda la ciudad. Quien no se entera o no se preocupa no puede gobernar”.

Finalmente, José María Chema Martínez resaltó que desde el grupo edilicio al que pertenece, el de Morena, no van a permitir que se sigan tomando decisiones que golpeen el bolsillo de los tapatíos sin rendirse cuentas.