Presentan Iniciativa de Ley Agavera

Plantean Dejar de Lado al Consejo Regulador del Tequila

Quieren que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía Formen un Nuevo Organismo que Defienda a los Productores

Por Rafael Hernández Guízar

Desde Morena Jalisco se pretende atender de cerca la denominación de origen del tequila.

El diputado local Martín Franco Cuevas presentó ayer la iniciativa de Ley Agavera, a través de la cual se plantea la defensa de la denominación de origen de la planta que produce el tequila, así como una exigencia de justicia para miles de productores del Azul Tequilana Weber, que existe en cinco entidades del país.

“Este documento está ordenando que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía formen un organismo que defienda a los productores, que no dependa ni de un consejo regulador que no nos ha ayudado para nada y que nos ha tenido hundidos, y que nos tiene manipulados. Está ordenando que se haga otro organismo para que verifique que todos los productores estemos en un padrón que sea sancionando y ordenando directamente por el gobierno federal, no por un organismo de una organización civil”, dijo el legislador Martín Franco.

Dicha propuesta además de discutirse en Jalisco, será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y posible aprobación y aplicación a escala Nacional contando, según dijo Martín Franco, con el apoyo total de los diputados federales de Morena y los partidos aliados.

Martín Franco destacó también que el documento es el resultado de 30 años de lucha de miles de productores del país y explicó que la iniciativa busca ordenar las plantaciones de agave para tener el que se necesita para la producción del tequila y que no haya sobreproducción y la pérdida de miles de toneladas de la planta.

Resaltó que la denominación de origen del tequila es primordial y debe defenderse para que no haya plantaciones fuera de los 181 municipios acreditados en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

Finalmente, destacó que se busca ir también directamente en contra de los coyotes que compran el agave barato a los productores para revenderlo algo que, dijo, es ilegal.