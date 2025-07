Faltan Medicamentos Especializados en el Ipejal

Afectados Exigen solución a Pablo Lemus

“La Única Manera de que se les dé es Para Pacientes que Están Hospitalizados y Demasiado Graves”

Por Rafael Hernández Guízar

Derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) reclamaron la falta de medicamentos.

Se trata de medicinas especializadas para el tratamiento de la hepatitis c. Según los afectados por parte del Instituto de Pensiones no hay fecha para que los medicamentos vuelvan a estar disponibles dentro de la lista de medicinas al alcance en las clínicas.

“No son medicamentos baratos, son medicamentos que ellos tienen que tener y que no están surtiéndonos, nos están diciendo que no los tienen y que la única manera de que se les dé es para pacientes que están hospitalizados y demasiado graves, entonces no entiendo, ¿si lo que están esperando es que se muera la gente para que les den la medicina?”, criticó un familiar de uno de los pacientes, quien prefirió el anonimato por temor a represalias.

La mujer que requiere del medicamento se reporta bastante grave de salud, además de que ha tenido que comprometer parte de su patrimonio para poder acceder a los medicamentos, ya que de lo contrario perdería la vida.

Desesperados de vivir en esta situación, los afectados exigieron al gobernador Pablo Lemus Navarro que atienda de inmediato esta situación y que se revise a fondo el desabasto de medicamentos en las clínicas del Ipejal.