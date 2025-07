Legisladora Exige Atención Inmediata Contra Agresiones a Mujeres

Puerto Vallarta

“Lo que Pasó en Fluvial Vallarta es Alarmante. Mujeres han Sido Atacadas en la Misma Zona. Esto no es un Caso Aislado. Es el Reflejo de un Abandono Institucional que Pone en Riesgo Nuestras Vidas”

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Yussara Canales González se pronunció por la atención inmediata contra las agresiones a mujeres en Jalisco.

Y es que en días recientes, según expuso, una joven fue atacada en el parque lineal de Fluvial Vallarta, mientras paseaba a su mascota. Un hombre intentó someterla y agredirla sexualmente, pero gracias a que forcejeó y gritó, por lo que logró escapar.

Frente a ello, la diputada presentó un punto acuerdo “urgente” en el Congreso del Estado, con el objetivo de exigir “medidas inmediatas al gobierno municipal de Puerto Vallarta” y a las instancias responsables de garantizar la seguridad de las mujeres.

“Lo que pasó en Fluvial Vallarta es alarmante. Mujeres han sido atacadas en la misma zona. Esto no es un caso aislado. Es el reflejo de un abandono institucional que pone en riesgo nuestras vidas”, criticó.

Yussara Canales resaltó que, en el más reciente caso, los hechos ocurrieron en el parque lineal del municipio, un sitio que por sus características de aislamiento y falta de presencia policial se ha convertido en terreno fértil para este tipo de delitos.

“¿Cuántas más tienen que ser agredidas para que las autoridades reaccionen?”, cuestionó la legisladora.

Por ello, es que Yussara Canales propuso un conjunto de acciones concretas y urgentes; la primera de ellas, fue el refuerzo inmediato de seguridad, donde se exige que el presidente municipal instruya al titular de Seguridad Ciudadana para reforzar la vigilancia en el parque lineal de Fluvial Vallarta y realizar recorridos preventivos del delito.

Asimismo, un plan de prevención con perspectiva de género, en donde pidió el diseño de un plan de acción coordinado con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, enfocado en prevenir la violencia sexual comunitaria.

Acompañamiento y protección a víctimas, donde el Centro de Justicia para las Mujeres brinde atención integral: asesoría jurídica, medidas de protección, atención psicológica y dictámenes médicos y periciales.

Y finalmente, solicitó al Congreso del Estado, que a través de su Secretaría General, garantice que estas acciones no queden sólo en papel y se cumplan de manera efectiva.

“Las creo, las escucho, no están solas (…) A todas las mujeres que caminan con miedo, a las que ya vivieron una agresión, a las que no se atreven a denunciar: Las creo, las escucho, y no están solas. Merecemos caminar tranquilas, sin miedo, sin mirar atrás cada dos pasos”.

Finalmente, Yussara Canales destacó que los espacios públicos no pueden seguir siendo territorios inseguros para las mujeres.