Proponen Acabar con “Despidos Ilegales en Ayuntamientos”

“Miles son Despedidos Injustamente por Motivos Políticos”

Brenda Carrera: Los Casos Terminan en Juicios que Ganan la Mayoría las y los trabajadores; sin Embargo, los Municipios no Pagan los Laudos ni los Reinstalan

Por Rafael Hernández Guízar

“Que no haya más despidos ilegales en los ayuntamientos al cambio de administraciones”, exigió ayer la diputada de Morena Brenda Carrera.

La legisladora local indicó que el problema es grave, pues cada trienio, con la renovación de administraciones públicas municipales, se viven despidos y ceses laborales que violan los derechos de los trabajadores: “Miles de trabajadoras y trabajadores en Jalisco que han sido despedidos injustamente por motivos políticos y que, a pesar de haber ganado sus demandas, siguen sin recibir justicia”.

“Desde hace más de 15 años, cada vez que cambia el partido en el poder de un municipio, lo primero que hacen muchas administraciones entrantes es despedir a trabajadores de manera masiva, sin seguir el procedimiento legal que marca la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios. Estos despidos, al ser ilegales, terminan en juicios. Y en la gran mayoría de los casos, los trabajadores ganan. Sin embargo, los municipios no pagan los laudos, no los reinstalan, y simplemente ignoran la resolución judicial”.

Según Brenda Carrera dichos despidos se realizan al no haber consecuencias legales en contra de quienes toman la decisión de prescindir de los trabajadores que se encuentran en activo y que tienen afinidades políticas diferentes a las del partido que esté en el poder: “El mismo Tribunal de Arbitraje y Escalafón tarda años en resolver un juicio sin importarle verdaderamente el trabajador”.

Y siguió: “La ley actual dice que, si no se paga un laudo, el Tribunal puede sancionar o suspender por 15 días a los funcionarios responsables. Pero aquí empieza el problema, cuando ya se va a aplicar la sanción, el funcionario ya cambió. Ya hay otro alcalde. Ya hay otro tesorero. Y como el requerimiento no se hizo a ese nuevo funcionario, no se le puede sancionar”.

La diputada indicó que incluso pareciera que es amañado el procedimiento para que los trabajadores puedan exigir sus derechos; resaltó que parece un “círculo vicioso”, ya que primero se requiere al funcionario, luego, al haber cambio de gobierno, el nuevo funcionario no fue requerido, y por ende, no se le puede sancionar, por lo que se regresa el expediente al Tribunal, y finalmente, pasa mucho tiempo para que el Tribunal vuelva a requerir el pago, entonces, cambia de nueva cuenta la administración, y el trabajador sigue sin cobrar ni ser reinstalado.

En este sentido, la diputada señaló que dichas artimañas han generado laudos enormes que representan compromisos fuertísimos para los ayuntamientos, y por otra parte, la incapacidad de alcanzar justicia para los trabajadores.

Por ello, la reforma que se propuso por Brenda Carrera es al artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para que el requerimiento de pago ya no se haga a una persona, sino al ente público, es decir, al municipio o dependencia que es el verdadero patrón.

Además, una vez hecho el procedimiento, y requerido el pago, si no se cumple el laudo, se sancionará al funcionario que esté actualmente al frente del cargo, sin importar si fue él o no quien causó el despido.