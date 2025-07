Vamos a Llegar a un Acuerdo con el Gobierno de EUA: Presidenta Claudia Sheinbaum

“No se Negocia Nunca la Soberanía de Nuestro País”

“Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema”, expuso en Sonora

Desde Guaymas, Sonora, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México llegará a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, esto ante el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 30 por ciento a todos los países del mundo; sin embargo, puntualizó que la soberanía del país nunca se negociará.

“La carta establece claramente se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles. Entonces, lo ponen para el 1º de agosto. Y nosotros creemos que —por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros— que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema.

“Pero, además, yo me siento muy segura porque hay algo que tenemos en el gobierno, y es que representamos a nuestro pueblo, representamos la dignidad del pueblo de México. Y el pueblo de México es resistente, si lo saben los yaquis; valiente, si lo saben los yaquis. Y además, siempre triunfa, el pueblo de México siempre triunfa, y así vamos a avanzar entre todas y todos. Y además tenemos claro qué podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos y tenemos claro qué no. Y hay algo que no se negocia nunca: es la soberanía de nuestro país”, informó luego de inaugurar el Hospital Comunitario Vícam Switch.

Recordó que ayer, viernes 11 de julio, una delegación mexicana de las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía se reunió con los Departamentos de Estado, de Comercio y de Energía, además del Consejo de Seguridad Nacional y la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para instalar una mesa de trabajo permanente binacional.

Adicionalmente, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó su respaldo, así como el de las y los sonorenses ante esta nueva coyuntura, y refrendó que la relación entre México y Estados Unidos se basa en la igualdad, el respeto a la soberanía y la colaboración.