La CNA, “Cómplice de Contaminación en el río Santiago”

“Empresas Descargan Directamente a la Presa del Ahogado”

Activistas Acusan a Delegada Especial de Intentar Obstaculizar un Recorrido Para Evidenciar Descargas de Aguas Residuales del Parque Industrial de El Salto

Por Rafael Hernández Guízar

La Comisión Nacional del Agua (CNA) es cómplice de la contaminación del río Santiago en Jalisco, aseguró Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto.

En entrevista con Página 24, el activista ambiental sentenció que recibieron la visita de una delegada especial de la presidencia de la República para dar un recorrido por los márgenes del río Santiago y el corredor industrial de El Salto, uno de los puntos que se considera como de mayor riesgo contaminante para los cuerpos de agua.

Dijo que constataron que la CNA mostró complacencia con los empresarios e incluso, trató de obstaculizar el recorrido.

“Fuimos con la delegada de la presidencia de la República al corredor industrial de El Salto para tratar de ubicar el colector donde descargan sus aguas residuales, algo que no pudimos hacer porque no tuvimos el apoyo de los directivos del parque industrial, dijeron que es propiedad privada, y la Comisión Nacional del Agua que también nos acompañó, no hizo las gestiones previas, es algo en lo que tal parece que fue una estrategia para que no se pudiera hacer algo, como para que no estuvieran en evidencia las descargas que se hacen, la Comisión Nacional del Agua trató de ocultar información de cómo esas descargas son liberadas por medio de un colector general sin tratamiento alguno, esa actitud ya es conocida por nosotros y no es algo nuevo y nos da una muestra del desinterés que tienen para obligar a los empresarios a tener sus propias plantas de tratamiento”, criticó.

Y agregó: “Ninguna de las empresas que están en Parque Industrial de El Salto tiene su propia planta de tratamiento, hacen sus descargas directamente a la Presa del Ahogado con la complacencia de la Comisión Nacional del Agua”.

Luego de esto, en compañía de otros activistas ambientales, se trasladaron a la Presa del Ahogado en donde la delegada del gobierno federal constató la contaminación que se tiene en la misma, y de como de nada sirven las plantas de tratamiento que ha construido el gobierno estatal, las que por cierto están concesionadas a empresas particulares, y que arrojan el agua supuestamente ya tratada de nuevo al río contaminado.

“Ahí constatamos lo absurdo que es que le estén pagando a una empresa extranjera por parte del gobierno del Estado para que trate el agua, porque el agua la arroja a un cuerpo de agua sucio. A nosotros nos llama la atención desde el año 2012, cuando se inauguró la planta de tratamiento, nosotros siempre hemos cuestionado cómo es que arrojan el agua ya tratada a un cuerpo de agua sucio, de qué sirve que se estén pagando 90 millones de pesos por parte del Siapa si el agua limpia la avientan al excusado literalmente”.

Indicó que, tras el recorrido, ahora la presidencia de la República ya tiene la información precisa de lo que se vive en Jalisco en torno a la contaminación del río Santiago, los sujetos implicados, así como la forma en la que el gobierno estatal ha justificado una millonaria inversión para la construcción de plantas que ha puesto en operación de empresas extranjeras a las que se les paga para que arrojen agua limpia para mezclarse con el agua sucia.

Esto por cierto será motivo de una investigación, según adujo, por parte del gobierno federal para deslindar cualquier tipo de responsabilidad.