Baja Natalidad; no es Seguro el Reemplazo Intergeneracional

Plantean Repensar el Horizonte Demográfico de Aquí a 50 Años

La Población de Jalisco va a Seguir Creciendo por la Inercia Demográfica, Pero no tan Aceleradamente, Destaca Investigador del CUCEA

Una baja en la natalidad, la migración interna e internacional que genera despoblamiento en algunas zonas de Jalisco y otros estados, son algunas tendencias que se han presentado desde hace más de dos décadas entre la población, producto de las escasas condiciones para crear una familia, contar con un patrimonio y mejores condiciones económicas.

Esto lo explicó en rueda de prensa el doctor Alejandro Canales, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), quien agregó que esas tendencias son cada vez más evidentes.

“Está bajando la natalidad y está llegando a niveles de fecundidad que no aseguran el reemplazo intergeneracional; hay una fuerte migración. Nos tocaron problemas de salud como la pandemia, crisis climáticas que tienen impactos directos en la población y en su distribución, lo que nos plantea una necesidad de repensar el horizonte demográfico de aquí a 50 años”, apuntó.

Dijo que la pregunta no es por qué los jóvenes de hoy no quieren tener hijos, o por qué prefieren emigrar, sino por qué no pueden tener hijos o quedarse en su lugar natal, que son condiciones muy distintas.

“No son los jóvenes los que deben responder, es la sociedad, los dirigentes, las élites, los políticos, las universidades los que debemos pensar cómo responder a esta situación. La pregunta radical es por qué la sociedad contemporánea de Jalisco, después de vivir 35 años de transformaciones neoliberales globales, reconversión industrial y migraciones, no genera las condiciones necesarias para que los jóvenes decidan tener hijos y quedarse en sus comunidades”, subrayó.

Explicó que no se generan las condiciones para tener un hogar, a lo que se suma problemas como la gentrificación, y la pregunta no es contra ésta, sino sobre cuáles son las regulaciones que se hacen desde el Estado y la sociedad para generar estabilidad.

“Por qué la sociedad no genera las condiciones para alcanzar un empleo relativamente seguro, digno, que dé estabilidad y un horizonte de futuro a los jóvenes. Estamos viviendo en las primeras generaciones en que los hijos están en peores condiciones que los padres”, expresó.

Canales argumentó que la cuestión de fondo no está en la población y su dinámica, sino en la sociedad, en las estructuras sociales, políticas y económicas que determinan estas dinámicas y desde las cuales se forman y generan estas dinámicas demográficas

La doctora Noemí Vargas Becerra, Jefa del Departamento Materno Infantil del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco), en el marco del Día Mundial de la Población, que se conmemora el 11 de julio, dijo que ante este panorama se tiene la oportunidad de reflexionar sobre temas que tienen que ver con Jalisco, la población y la sociedad, ya que, según las previsiones de población del Consejo Nacional de Población, Jalisco cuenta con alrededor de 8.9 millones de habitantes.

“Tenemos que la edad mediana es de 30 años; es decir, la población de Jalisco está entrando a una adultez. La base de la pirámide está decreciendo; la población de cero a 11 años ya representa 19 por ciento de la población, y la población de 12 a 29 años el 30.5 por ciento”, alertó.

Si se analizan las tasas de crecimiento poblacional y cómo se distribuye la población en nuestro estado, esta última no es uniforme al interior de la entidad y un gran volumen de la población, 60 por ciento, se concentra en el Área Metropolitana de Guadalajara, dijo.

“Vemos una serie de municipios, que son la mayoría, con tasas de crecimiento de alrededor de 1 por ciento, y algunos con pérdidas de población; esto tiene que ver con los movimientos migratorios”, indicó.

La doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez, investigadora del Departamento de Estudios Regionales del CUCEA, expresó que la población de Jalisco va a seguir creciendo por la inercia demográfica, pero no tan aceleradamente.

“Vamos caminando ligerito hacia casi los 10 millones 100 mil en 2055, y ahí vamos a empezar a transitar hacia el decrecimiento, que se debe a la caída de la fecundidad y que se refiere al promedio de hijos que se espera tenga cada mujer. En Jalisco, en promedio, las mujeres están teniendo 1.9 hijos”, precisó.

Destacó que en nuestra entidad tiene mayor nivel de fecundidad de las adolescentes, ya que se tienen hijos mucho antes que incluso el promedio del país, y no se va a desacelerar tan rápidamente; estas tasas de fecundidad son muy similares a las de la Ciudad de México.

“Esa heterogeneidad es muy importante, hay que siempre tenerla presente, ya que, si cae la fecundidad, implica también que caigan los nacimientos”, señaló.