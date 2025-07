Tere Jiménez Entrega Becas de Titulación a dos Mil Jóvenes

Con el corazón en la educación y la mirada puesta en el futuro, la gobernadora Tere Jiménez entregó dos mil becas de titulación a jóvenes que están dando el último paso para convertirse en profesionistas.La gobernadora comentó que este apoyo no es solo un papel más; es el cierre de un ciclo lleno de esfuerzo, desvelos y sueños, que ahora se convierte en oportunidades reales de trabajo y crecimiento.

“Felicidades porque sé que no es sencillo terminar la carrera; ustedes son privilegiados en tener una carrera universitaria, tienen la llave para abrir el mundo entero. Hemos dado becas de titulación y de movilidad, por eso hoy les pido a todos ustedes que sigan luchando por sus sueños y que tengan sus objetivos y metas siempre precisas; levántense todos los días para seguir remando y nunca se detengan, no hay límites ni fronteras en la vida, lo imposible se puede hacer posible si nosotros queremos; Aguascalientes y yo los necesitamos fuertes y hoy les digo que me siento muy orgullosa de todos ustedes”, expresó la gobernadora durante la entrega.Historias como la de Sandra Mariana Salas López nos recuerdan que cuando hay voluntad, y el gobierno apoya, el futuro sí es posible.

“Este apoyo no solo marca el cierre de una etapa académica, sino el cumplimiento de una meta que requirió esfuerzo, sacrificio, disciplina y mucha fe; necesitaba esta beca para cerrar este ciclo con orgullo y gratitud; gracias a ella, el aspecto económico no será una barrera. Gracias, gobernadora, por creer en nuestro potencial y apostar por las nuevas generaciones”, mencionó.

Acompañaron a la gobernadora Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Mirna Medina Ruvalcaba, presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Javier Rosas Reyes, director del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU); Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; José Juan Sánchez Barba, coordinador ejecutivo de Gabinete, y Paco Muñoz, director del Instituto Municipal de la Juventud.