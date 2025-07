Prometen Auditoría Externa al Siapa

Establecerán las Bases de la Convocatoria Este mes

“Este Proceso Será Supervisado” por la Legisladora de Morena Brenda Carrera, “así Como por las y los Diputados que así lo Soliciten”

Por Rafael Hernández Guízar

Que haya auditoría por un ente externo en el Siapa para evitar casos de corrupción, exigió ayer la diputada morenista Brenda Carrera.

La legisladora destacó que el día de ayer se reunión con representantes del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) para solicitar que se haga una auditoría interna dentro del organismo, esto, luego de revelarse casos como el de Ely Castro, una ex conductora de televisión que ganaba alrededor de 70 mil pesos mensuales por ser “asesora técnica”, toda vez que esta no tenía más que la secundaria terminada.

“Porque le di mi voto de confianza, pero no un cheque en blanco, esta mañana (ayer) me reuní con el director general del Siapa, Antonio Juárez Trueba, para exigir que se lleve a cabo una auditoría interna que garantice el fin de la corrupción dentro del organismo y asegure que no habrá más casos como el de Ely Castro en este OPD”, aseguró la legisladora.

Y agregó: “Se acordó que este mismo mes de julio se establecerán las bases para lanzar una licitación pública a fin de contratar una empresa externa que realice la auditoría. Este proceso será supervisado por una servidora, así como por las y los diputados que así lo soliciten, con el objetivo de brindar certeza a la ciudadanía de que no habrá más irregularidades y que cada peso recaudado será utilizado para mejorar el servicio y garantizar el acceso al agua de calidad”.

Brenda Carrera indicó que el director del Siapa, Antonio Juárez Trueba, se comprometió también a que habría labores de mantenimiento en la red, para que el agua que llegue a los hogares sea de buena calidad: “El director del Siapa se comprometió a que, dentro de este mismo año, se inicien los trabajos para renovar la infraestructura de la Planta Potabilizadora de Miravalle, con el propósito de evitar que siga cayendo agua con coloración anómala en distintos puntos de la metrópoli”.

Finalmente, Brenda Carrera destacó que habrá cero tolerancia contra los casos de corrupción tanto en el Siapa como en cualquier organismo de gobierno: “No toleraré la opacidad ni la corrupción en ninguna institución pública. La transparencia y la correcta aplicación de los recursos no son negociables y más cuando se trata del derecho humano al agua”.