Programa Salud Casa por Casa es Honestidad, Resultados y, Sobre Todo, Amor al Pueblo: Presidenta

Afirmó que Salud Casa por Casa es un programa único y se perfila para ser el mejor del mundo en cuanto a prevención y atención temprana

En Tamaulipas suman 37 mil visitas domiciliarias realizadas en beneficio de 300 mil personas adultas mayores y con discapacidad

En Tampico, Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una asamblea de Salud Casa por Casa, uno de los tres nuevos programas del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que simboliza honestidad, resultados y amor al pueblo de México.

“Yo siempre he dicho que las médicas y los médicos los reconocemos muchísimo, pero en particular hay que reconocer una profesión en nuestro país que es el de las enfermeras y los enfermeros. Es una profesión única. ¿Cuántas veces no hemos ido nosotros a un centro de salud, a un lugar y siempre hemos recibido la mejor atención de la enfermería?

“La enfermería mexicana es reconocida mundialmente y ustedes son profesionales de la salud, porque son licenciadas, licenciados, pero además tienen esa característica maravillosa que es amor por la gente, es sensibilidad con la gente. Así que este programa es honestidad, es resultados y sobre todo es amor al pueblo”, afirmó en la asamblea que se desarrolló en la Unidad Médica Especializada para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama de Tampico.

Destacó que Salud Casa por Casa fue diseñado como un programa de territorio, en el que las y los facilitadores de la salud llegan hasta el lugar más íntimo de cada persona: su hogar y eso lo perfila como el mejor programa del mundo en cuanto prevención y atención temprana a la salud y que complemente a las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad.

“En realidad, entran ustedes como enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, pero entra el gobierno, están entrando como parte del servicio público del gobierno a atender a revisar a las personas. El gobierno debe ser territorial”, agregó.

Finalmente, destacó que se trata de un servicio gratuito, que permite garantizar el acceso a la salud como un derecho que ya está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En Tamaulipas, suman más de 37 mil las visitas realizadas como parte de Salud Casa por Casa, en beneficio de 300 mil personas adultas mayores y con discapacidad que hay en la entidad.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en Tamaulipas son 600 facilitadoras y facilitadores de la salud que ya visitan los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad, quienes reciben los beneficios de una atención temprana con visión a futuro para garantizar.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, resaltó que el programa garantiza el bienestar de las personas que tienen dificultades para moverse a un centro hospitalario y mejora su calidad de vida para que puedan envejecer de manera digna en sus hogares.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, celebró que los programas para el Bienestar, como Salud Casa por Casa y Vive saludable, vive feliz, mejoran sustantivamente las oportunidades de servicio en el primer nivel de atención médica.

La enfermera Gabriela Elizabeth García reconoció que el programa es una oportunidad para que se desempeñen como profesionales de la salud y compartió que las y los derechohabientes los reciben con mucho gusto.

En esta asamblea, también acompañaron a la Presidenta, el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; el subsecretario de Integración Social y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes; el director general de BIRMEX, Carlos Alberto Ulloa Pérez; y la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bertha Gómez Castro.