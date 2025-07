Investigación del Campamento de Cultivo de Mariguana Corresponde a FGR: Alonso



“Fueron 500 Kilogramos de Yerba lo que se Decomisó”



Por Benny Díaz

El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, declaró que la investigación sobre el campamento de cultivo de mariguana hallado en una casa de campo ubicada en la calle Gabriel Arellano Espinosa no compete a la Fiscalía estatal, debido al volumen del decomiso, “porque fueron 500 kilogramos de yerba la que se decomisó y por esa cantidad corresponde atraer el caso a la Fiscalía General de la República, ellos son los que van a investigar desde cuándo operaban, quiénes son y de quién es la propiedad”, indicó.

Durante una entrevista colectiva, el fiscal abordó otros temas bajo la jurisdicción estatal. En particular, destacó que continúan las investigaciones en el Centro Comercial Agropecuario, donde el cobro de derecho de piso ahora se realiza a través de depósitos en tiendas Oxxo.

“Como hemos comentado, iniciamos la investigación no por denuncia directa, sino por una denuncia anónima y se abre la carpeta de investigación. Lo que hemos informado es que ya tenemos tres personas vinculadas a proceso y una más está en la FGR, o sea, prácticamente tenemos cuatro personas involucradas en este tema que estaremos trabajando para poder comprobar que se estaban dedicando a tratar de obligar a locatarios a comprar mercancía y venderla, que ese es el esquema que estamos trabajando y se sigue con las demás investigaciones.

“Los operativos son permanentes y ya en Agropecuario se trabaja con los tres ámbitos de gobierno, y sabemos que hay otro tipo de rifas que siempre se han llevado a cabo en ese lugar y se está investigando con la FGR”.

Agregó que este tema también se abordó en la mesa de construcción de la paz: “También se hacía del conocimiento esta información de lo que se está trabajando y está bien poner en orden muchas cosas que probablemente no están dentro de la legalidad y que todo esto ayude a que mejore el ambiente de seguridad en este centro comercial y eso podría ser una de ellas”.

Juegos Fuera de Regulación

Consultado sobre la operación de las denominadas “maquinitas” en distintos establecimientos, desde centros comerciales hasta tiendas de abarrotes, Alonso García señaló que están fuera del marco legal:

“Están fuera de la ley, por supuesto que sabemos que esto se regula por la Ley de Sorteos y es un ámbito federal y que también es de Reglamentos. Entendemos que el municipio está checando ese tema porque tendrían que tener su licencia de funcionamiento, y no puede ser en cualquier local o una tienda de abarrotes si es miscelánea. Se supone que no podría tener ese tipo de máquinas que son para sorteos y no son de destreza (para los jugadores), entonces son juegos de azar, son para sorteos y eso lo rige la normatividad federal, y sabemos que se están haciendo operativos, incluso en otros municipios donde las autoridades están trabajando de manera coordinada”.

Reconocimiento al Legislativo

El fiscal acudió al Congreso del Estado con motivo de la clausura del periodo ordinario de sesiones y agradeció a las y los legisladores por la aprobación de diversas reformas enfocadas en la prevención del delito y el incremento de penas en ciertos ilícitos.

Entre ellas, destacó la que sanciona con uno a cuatro años de prisión y de 500 a mil 500 días de multa a quienes coloquen mensajes vinculados a grupos criminales:

“Difusión de mensajes de grupos criminales. Comete este delito quien, por sí o por interpósita persona, elabore, coloque, difunda o exhiba en espacios públicos o privados visibles al público, mensajes, mantas, cartulinas, pancartas o cualquier otro medio de comunicación, en los que se promuevan, amenacen o se atribuyan hechos delictivos en nombre de grupos delictivos organizados, con la finalidad de generar intimidación, alterar la paz pública o influir en decisiones de autoridades o particulares”.

Alonso García subrayó que la colaboración entre poderes ha sido clave para fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad:

“Uno de los temas más importantes es trabajar en equipo y precisamente las reformas que ha habido a través del Poder Legislativo han surgido a propuestas del Ejecutivo en relación a las mesas estatales de seguridad para que se tipifiquen ciertos actos que a lo mejor no se consideraban antes como delito. En su momento se tipificó el halconeo, la apología del delito, la portación de armas blancas, y esto suma a ir cerrando los esquemas de oportunidad para cualquier tipo de delincuente”.