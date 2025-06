Tras Tarifazo, Megacorte de Agua



Siapa Dejará sin Agua a 113 Colonias de la AMG





Usuarios Tronaron en Contra del Incremento a ala Tarifa del Siapa Avalado por los Diputados de MC, PAN, Hagamos, así como Guadalupe Buenrostro del Verde y Brenda Carrera de Morena



Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos tronaron en contra de los incrementos avalados a las tarifas del agua potable en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) por los diputados MC, los de Hagamos, el PAN, así como Guadalupe Buenrostro, del Verde y Brenda Carrera de Morena.

Luego de que se aprobó el Congreso del Estado un incremento de 9.65 por ciento a las tarifas que se cobran a través del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), ciudadanos consideraron que es injusto debido a la mala calidad del agua, así como también a los constantes cortes que se tienen por parte del organismo regulador, como el megacorte anunciado este viernes, en el que se quedarán sin agua 113 colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan desde este lunes por la mañana y hasta el próximo jueves.

El Siapa informó que realizará “el cambio de transformadores, válvulas, un mecanismo seccionador y un restaurador de media tensión, este lunes 30 de junio a las 08:30 hrs. en distintas instalaciones de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque”.

Además, indicaron que “se estima que el servicio se restablezca durante la noche del jueves 3 de julio”.

“Cómo creen que vamos a estar de acuerdo con que nos estén cobrando más de agua si a cada rato nos la cortan, a cada rato están quitándonos el agua que porque no sirven las bombas o que porque están haciendo reparaciones, y así se la llevan. Luego también el agua que llega no es agua potable, agua potable es como la que hay en otros países donde uno puede beber directamente del grifo, y el agua que nos está llegando es malísima, a veces parece chocolate”, lamentó Javier Hernández, uno de los ciudadanos entrevistados.

Fernanda Aguilar, otra de las entrevistadas indicó: “Si no podemos a veces pagar con el precio que está ahorita, cómo vamos a poder pagar si nos están cobrando más”.

“Yo tengo una casa y es el único bien que tengo, ya soy pensionada y con la cantidad que me llega no puedo pagar, me llega muy poquito dinero y con eso a veces me he quedado casi sin poder comer por estar pagando el agua, entonces deberían de considerarnos a las personas que ya tenemos edad”, agregó la mujer.

Este 26 de junio, el Congreso del Estado autorizó un incremento de 9.65 por ciento en los costos de las tarifas del agua potable, algo que significará un aumento en algunos casos bastante alto en los costos del deficiente servicio que llega a los hogares de la AMG.

Pese al mal servicio y la mala calidad del agua, el Siapa continúa con los cortes intermitentes.