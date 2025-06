No hay Pruebas de Lavado de Dinero Contra las Instituciones Financieras, Seguiremos Insistiendo que las Envíen: Claudia Sheinbaum



“No Habrá Impunidad si hay Pruebas”



“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente; nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos”, agregó.

Ciudad de MéxicO.- Sobre las sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la posición del Gobierno de México es que si hay pruebas contundentes de lavado de dinero se actuará sin importar quién sea, ya que no hay impunidad; sin embargo, señaló que, hasta ahora, dicha institución no ha enviado mayor información.

“Nosotros actuamos si hay pruebas.

Al Departamento del Tesoro es: Que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso.

Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no.

Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas.

Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicano, de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó.

Enfatizó en que en México no se va a cubrir a nadie y no habrá impunidad, pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes que hubo lavado de dinero.

Informó que, hace unas algunas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) de EUA, ante lo cual se solicitó más detalles, ya que sólo se exponían transferencias entre empresas chinas y mexicanas realizadas a través de las instituciones bancarias.

Además, de que la SHCP, la UIF y la CNBV iniciaron una investigación en la que se identificaron faltas administrativas, ante lo cual se procedió de manera legal y se emitieron recomendaciones a las a las instituciones financieras; no obstante, no se encontraron pruebas de lavado de dinero.

Puntualizó que con Estados Unidos se trabaja con colaboración y coordinación, tal y como ha sucedido en las conversaciones que ha sostenido con el presidente Donald Trump, así como en las reuniones entre los secretarios del Gobierno de México: de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, con los secretarios de EUA: de Comercio, Howard Lutnick y del Tesoro, Scott Bessent.

“México no se subordina a nadie.

Somos un país libre, soberano e independiente.

Nos coordinamos, colaboramos –lo hemos dicho muchas veces–, pero no nos subordinamos.

México es un gran país.

Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de igualdad.

No somos piñata de nadie.

A México se le respeta”, agregó.

Señaló que el sistema financiero de México es muy fuerte y sólido, aunado a que se realizan muchas acciones contra el lavado de dinero.

“Son bancos muy pequeños, hay que decirlo.

Y el Sistema Financiero Mexicano es muy sólido, muy fuerte; México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero”, agregó.

Informó que tras la aprobación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) por el Senado de la República, se refuerzan las acciones en contra del lavado de dinero.

“Incluso estamos fortaleciendo nuestras leyes para fortalecer al Sistema Financiero Mexicano frente a cualquier lavado de dinero.

Pero México está bien, está fuerte.

El peso está bien hoy, el día de hoy, si ustedes lo ven.

Y vamos a seguir actuando”, destacó.