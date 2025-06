“Queremos un Centro Histórico Limpio y Fuera de Giros Negros Restringidos, Porque eso va a Traer Ruido Excesivo y Crimen Organizado…”



“Es un Atropello Para Nosotros los Vecinos”





Rechazan bar

“Clandestino” en

Andador Pedro Loza



Rafael Hernández Guízar

Página 24

Algunos vecinos del centro de Guadalajara rechazaron la instalación de bares sobre el andador Pedro Loza.

Y es que en el sitio, aseguran los inconformes, se pretende abrir un bar de motociclistas, algo que es rechazado por vecinos de dicho andador, así lo dejó en claro el presidente de la mesa directiva de vecinos de la colonia El Santuario Segunda Sección, Francisco Fuentes Orozco.

“Hay al parecer un bar clandestino sobre la calle de Pedro Loza, en el número 208-2, en el cual están haciendo este tipo de atropellos para nosotros los vecinos, quieren promover un bar, un centro clandestino y al parecer va a ser de motos y no queremos eso, le pedimos a nuestra presidenta Verónica Delgadillo que ponga esto en su lugar porque dijo que no iba a haber giros restringidos, y está muy bien el andador, hay mucha plusvalía, y no queremos eso, queremos un centro histórico limpio y fuera de giros negros restringidos, porque eso va a traer ruido excesivo y crimen organizado, al rato hasta el pago de cuotas, la mentada plaza, y no queremos eso, queremos un centro familiar, no queremos ruido ni problemas”.

Resaltó en entrevista que la presidenta municipal Verónica Delgadillo se comprometió en campaña a que no habría ese tipo de negocios en la zona, por ello es que resaltaron la necesidad de que se cumpla dicha promesa.

“La presidenta Verónica Delgadillo sentaría un precedente, de ella depende que su administración quede como intachable, que no se permita este tipo de atropellos porque en campaña ella nos prometió que no iba a haber giros restringidos, hago un llamado de atención para que pueda acudir ella y realizar las acciones pertinentes, que no les den la licencia porque no queremos eso para nuestra zona”.

Finalmente, recordó que en el pasado, había un bar de la misma clase y hasta se reportaron además de problemas constantes, el fallecimiento de personas, por lo que de nueva cuenta, llamaron a que no se permita la instalación del negocio: “Había un bar en donde en esa finca hubo gente que falleció y no queremos eso, eso pasó en administraciones anteriores, ojalá no se permita en esta”, finalizó.