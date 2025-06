Legisladores Justifican la “Puñalada a la Sociedad”; Dicen que es Para Financiar Proyectos



Votaron a Favor MC, Hagamos, PAN, una del Verde y una de Morena





Diputados Aprueban Alza de 9.65% a Tarifa del Siapa



Rafael Hernández Guízar

Página 24

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó ayer un aumento del 9.65 por ciento en los cobros de las tarifas del servicio de agua potable del Siapa.

Se trata de un incremento que se aprobó ayer en el pleno del Congreso estatal por lo que las tarifas en general serán 9.65 por ciento más caras en los recibos del Sistema Intermunicipal de los que cobra Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) en la zona metropolitana de Guadalajara, incrementos que se justificaron para financiar proyectos como la rehabilitación de redes de drenaje, la modernización del sistema y mejoras en las bombas.

Votaron a favor los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), los de Hagamos, el PAN, así como Guadalupe Buenrostro, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Brenda Carrera de Morena. En contra, votaron los diputados del PRI, del extinto Futuro, así como los demás diputados de Morena, y Yussara Canales González, del PVEM.

Incremento injusto

Yussara Canales, dijo que su postura es “coherente” con la posición que ha sostenido desde la legislatura anterior, cuando también se opuso a los incrementos por considerar injusto que se cobre más por un servicio que sigue siendo deficiente.

“Mi voto en contra del aumento del 9.65% a la tarifa del SIAPA es coherente con la postura que he mantenido desde la legislatura pasada”.

Canales González destacó que “año con año, se aprueban aumentos sin que se resuelvan los problemas” del SIAPA, dijo, mientras que miles de familias enfrentan cortes prolongados de agua, así como la llegada de agua de pésima calidad a sus hogares.

“He rechazado estos incrementos porque el servicio sigue siendo deficiente, el agua no llega a muchas colonias, llega puerca y el organismo sigue sin dar resultados. No se puede castigar a la gente con más cobros cuando no se garantiza el acceso al agua, que es un derecho, no un privilegio”.

Finalmente, Yussara Canales reiteró su compromiso de defender el derecho humano al agua y exigir soluciones reales, no parches tarifarios que solo afectan la economía de las familias jaliscienses sin resolver la crisis hídrica.