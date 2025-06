En Guadalajara Gastan más de 30 mdp en Podas de Árboles



Regidores de Morena Exigen Transparencia al Ayuntamiento





“Detrás del Espectáculo Verde hay Opacidad, Simulación y Falta de Capacidad Institucional”



Por Rafael Hernández Guízar

La fracción edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara exigió transparencia tras haberse gastado 30 millones de pesos en poda de árboles.

Juan Alberto Salinas Macías, el coordinador de los regidores de Morena en el ayuntamiento tapatío, denunció que el llamado “Plan Estratégico de Plantación, Cuidado y Monitoreo del Arbolado Urbano”, no ha sido publicado en su versión íntegra, ni contiene los diagnósticos técnicos que justifiquen las acciones implementadas.

“No basta con cavar un hoyo, poner un árbol y tomarse la foto (…) Guadalajara no necesita más árboles para la foto.

Necesita ejemplares bien plantados, bien cuidados y bien distribuidos, que son pulmones para las y los tapatíos”.

Lo anterior, fue en respuesta a que, en la administración tapatía, la presidenta municipal Verónica Delgadillo (MC) presumió el plan para plantar 20 mil árboles como “insignia de su política ambiental”, a lo que Juan Alberto Salinas sentenció: “Detrás del espectáculo verde hay opacidad, simulación y falta de capacidad institucional”.

Salinas Macías sentenció también que mientras se presume el compromiso con el medio ambiente en ruedas de prensa, cada temporada de lluvias evidencia el abandono del arbolado existente: “Ramas quebradas, ejemplares colapsados y calles intransitables”.

“Eso no ocurre por accidente, sino por negligencia ¿Dónde están los censos técnicos, los diagnósticos fitosanitarios y los protocolos de poda con base científica? No existen, o no se hacen públicos”, agregó.

Juan Alberto Salinas indicó que “plantar sin diagnosticar, sin planificar y sin mantener, no solo es ineficiente, es una simulación de política ambiental”.

Abundó que, según el último censo municipal de arbolado de mayo 2023, Guadalajara cuenta con 423 mil ejemplares, 38 mil menos de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una población como la de la ciudad.

Indicó que, pese a ello, en lugar de fortalecer la capacidad operativa interna, el gobierno contrató a privados por montos que superan los 30 millones de pesos, sin una justificación técnica clara.

El regidor morenista exige a las Coordinaciones Generales de Servicios Municipales y de Gestión Integral de la Ciudad que, en un plazo no mayor a 30 días, presenten: • La versión íntegra del Plan Estratégico del Arbolado, con cronograma, presupuesto, metas, ejes de acción y criterios técnicos.

• Un informe técnico pormenorizado sobre las podas contratadas por más de 30 millones de pesos mediante la licitación LCCC-GDL-012-2025 y los retiros recientes de árboles.

• Una justificación clara de por qué se contrataron empresas privadas para funciones que deberían ejecutar directamente las cuadrillas del Ayuntamiento.

