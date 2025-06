Morena Defiende Programa de Recuperación y Regularización de Viviendas

Exigen a MC no “Desinformar”

“Este Programa no Sólo es Legal. Es Urgente, Justo y Profundamente Humano”, Destacó el Senador Carlos Lomelí

Por Rafael Hernández Guízar

El senador de Morena por Jalisco Carlos Lomelí, defendió el programa de recuperación y regularización de viviendas abandonadas, impulsado por el Infonavit, ya que, dijo, busca dar certeza jurídica a miles de familias, combatir el abandono y reducir los focos de inseguridad en los barrios.

“Este programa no sólo es legal. Es urgente, justo y profundamente humano. Porque reconoce una realidad que ya está ahí afuera: cientos de miles de casas en México fueron abandonadas tras caer en cartera vencida, muchas de ellas hoy están ocupadas por familias que viven en la incertidumbre, o rentan sin un respaldo legal, o simplemente fueron dejadas a merced de la delincuencia”, refirió.

Afirmó que no se pretende premiar la invasión de propiedades privadas, sino ofrecer certeza jurídica a las familias que actualmente habitan en condiciones de incertidumbre y combatir el abandono de viviendas: “No se va a premiar la invasión a la propiedad privada. Lo que se refirió nuestro director general (del Infonavit) es a un programa de esas casas abandonadas que se hacían en serie para gastarse la lana antes del 18 y que posteriormente, se fueron abandonando porque no se podían pagar porque no tenían servicios”.

El senador de Morena criticó a Movimiento Ciudadano por “desinformar” a la ciudanía y a los constructores sobre el programa: “Y ahora con toda la hipocresía que saben y les caracteriza están en un tema desviando la atención y mal informando a los constructores que ya salieron a decir el día de hoy en una nota periodística que no están de acuerdo con que el Infonavit solape la invasión a la propiedad privada. En ningún momento se ha hablado de violentar la ley, mucho menos la propiedad privada”.

Además, señaló a los gobiernos emecistas de la crisis de viviendas abandonas en Tlajomulco, ya que permitieron y se beneficiaron de la construcción de vivienda en zonas sin servicios: “Debemos de recordar que se hicieron una gran cantidad de desarrollos sin drenaje, sin luz, sin agua, sin rutas de transporte, por eso se abandonaron; con Enrique Alfaro y quién cree que escrituró la gran cantidad de esas casas y el papá y el hermano, que tiene notaría. Ese programa que están criticando del Infonavit es el mismo de hace 5 años, que ellos pusieron en marcha, para que vean como un Movimiento Ciudadano pues tiene doble moral, doble discurso”.

Las casas que están abandonadas, pese a que estén abandonadas, tienen un dueño ante el Infonavit e incluso, frente a entidades bancarias que en muchos casos hicieron un préstamo junto con el organismo federal a los trabajadores para acceder a las viviendas.

Asimismo, la ley ya contempla un proceso legal para recuperar las viviendas que no se pagaron, es decir, aquellas en las que no se cubrió la hipoteca, se trata del juicio hipotecario mediante el cual, tanto el Infonavit como cualquier banco o financiera a la que se le deba, puede recuperar dicha casa.

En tanto, que hay también un proceso legal para que las personas que se hayan metido a una casa, puedan quedársela de forma legal; se llama prescripción positiva y les permite a las personas que hayan tenido una posesión continua, pacífica, y pública, y que se hayan hecho cargo del pago de los servicios, quedarse con el inmueble a través de un juicio también denominado usucapión.

Van Contra Discriminación y Prohibición del Acceso al Congreso

Morena Jalisco irá contra la discriminación y la prohibición del acceso al Congreso Estatal.

Marta Arizmendi Fombona, diputada morenista, destacó ayer en rueda de prensa que su propuesta de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contra lo que consideró una conducta discriminatoria: Negar, obstaculizar el acceso y la permanencia de cualquier persona en espacios, instalaciones y servicios públicos, o instituciones que presten servicios al público.

“Entendamos que el Congreso es un espacio público que le pertenece al pueblo, ninguna de las 38 diputadas y diputados tenemos título de propiedad (…) siempre estará cada espacio a disposición de todas y todos, siempre serán respetados sus derechos”.

Asimismo, hizo énfasis especial en la toma de fotografías a menores de edad dentro del Congreso, esto, “luego de lo sucedido la semana pasada cuando la diputada Claudia Murguía Torres o su equipo de colaboradores”, dijo, quienes presuntamente distribuyeron a diversos medios de comunicación fotografías de dos jóvenes en el recinto, mismas que participaron en una exposición de artículos elaborados por presos, y que portaron vestidos para quinceañeras.

En este sentido, Marta Arizmendi arremetió contra la panista Claudia Murguía a quien la calificó de “clasista, discriminatoria y de ejercer violencia contra el pueblo”, además de señalar que por estos hechos ya le presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aunado a esto, no descartó que la Diputada Murguía Torres pudiera haber incurrido en la comisión de un delito, al fotografiar a presuntas menores de edad sin su consentimiento y distribuir sus imágenes. Por Rafael Hernández Guízar/Página 24