En el Centro “Policías Parecen Guardias de Seguridad Privada”

Locatarios Lamentan la Pésima Seguridad

“No Pareciera que son Policías Para Todos”. Señalan que Todos los Días hay Robos de Autopartes y a Personas

Por Rafael Hernández Guízar

Locatarios del centro de Guadalajara se quejaron de la pésima seguridad pública que se vive.

Aseguran que a diario hay robos de autopartes y a personas; simplemente, dijeron, no se sienten seguros en el corazón tapatío, por ello, recriminaron la presidenta municipal Verónica Delgadillo García la ineficacia de la policía.

Criticaron el actuar de uniformados, que, aseguran, no patrullan la zona por igual, se les ve detenidos sólo en algunos comercios. “Pues mire, aquí no parece que haya mucha seguridad, los policías parecen como guardias de seguridad privada porque diario los ve uno afuera de un local de cerámica que está en Manuel Acuña y Alcalde, casi en donde está el banco, y no pareciera que son policías para todos, eso está mal porque unos los ve ahí diario, y en los alrededores hay mucha inseguridad”, dijo una de las molestas locatarias quien prefirió el anonimato por temor a represalias.

En reiteradas ocasiones han hecho denuncias públicas a través de Página 24 donde primero, se señalaba a uno de los que comandaban a los uniformados en el centro de Guadalajara; ahora, se indica por parte de los locatarios que no hay seguridad debido a que robos de autopartes y a persona, son delitos que se cometen constantemente sin que haya un freno por parte de las autoridades locales.

Por ello, destacaron que es necesario que, por parte de la presidencia municipal, haya una revisión al trabajo que se realiza en el primer cuadro tapatío para que se identifiquen los delitos que se están cometiendo, así como la manera en la que estos son prevenidos por la policía de Guadalajara.