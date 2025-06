Claudia Sheinbaum Supervisa Construcción del Hospital General Agustín O’ Horán del IMSS Bienestar en Yucatán

Se Inaugura en Diciembre y Beneficiará a 2.1 Millones de Personas

El Nosocomio Tiene una Inversión de más de 4 mil 709 mdp; 600 Camas Censables y no Censables; 16 Quirófanos; Laboratorios Inteligentes; Servicios de Oncología, hemodiálisis y hemodinamia

Junio 21, Mérida, Yucatán.- Desde Mérida, Yucatán, la Presidenta Claudia Sheinbaum, supervisó la construcción del Hospital General Agustín O´Horán del IMSS Bienestar, la obra de salud más grande que el Gobierno de México está realizando, que cuenta con una inversión de 4 mil 709 millones de pesos (mdp), beneficiará a 2.1 millones de yucatecas y yucatecos, y será inaugurada en diciembre de este año.

“Y la maravilla, que se abre este diciembre, en diciembre se abre este hospital en Mérida, Yucatán para todas y todos los yucatecos, un hospital extraordinario. ¿Sí saben quién lo construyó? Los ingenieros militares, que es también de lo mejor que tiene nuestro país. Fíjense, va a tener 16 quirófanos de último nivel perfectamente equipados. Y también deben funcionar los centros de salud para que no se venga directo al hospital, sino que realmente sea para algún padecimiento mayor. Pues, esto es parte de lo que estamos haciendo, en lo que llamamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública”, resaltó.

Recordó que esta obra es parte de un proceso de transición para consolidar un solo Sistema Nacional de Salud Pública, en el que las mexicanas y mexicanos puedan obtener una credencial que les permita recibir atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, sin importar su derechohabiencia.

Aprovechó para desmentir la información que hay en Yucatán sobre un presunto desabasto de energía eléctrica e informó que hay suficientes plantas de abastecimiento para garantizar electricidad a esta entidad.

“Que aprovecho para decir que la campañita esta que traen de que ‘no hay electricidad’, de que ‘no hay suficientes plantas de abastecimiento’. Nada que ver. Hay un programa de mantenimiento normal de Comisión Federal de Electricidad que realiza y hay suficiente energía eléctrica para Yucatán. Y va a haber más, porque viene el gasoducto y también una nueva planta de abastecimiento de energía eléctrica para que no haya engaños, que no haya propaganda que no tiene nada que ver con la realidad”, aseguró.

Reconoció a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos como los mejores trabajadores del mundo y afirmó que el pueblo de México es ejemplo a nivel internacional. “Lo que ha traído esta enorme transformación en el país es un enorme orgullo, miren, acabo de ir a una reunión internacional, se llama el G7 y nos invitaron a México y ¿saben por qué nos invitaron? Por ustedes, por lo que representa el pueblo de México visto a nivel internacional. Un pueblo justo, digno, honesto, trabajador, que da ejemplo aquí en México y también da ejemplo allá en los Estados Unidos”, agregó.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que la construcción del Hospital General Agustín O´Horán garantiza el acceso efectivo a los servicios médicos, con una cobertura universal.

El ingeniero residente de Obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, capitán Melior Marduk Chávez Martínez, detalló que este hospital contará con 11 edificios que ofrecerán 27 especialidades, 82 consultorios y equipos médicos de alta especialidad, que lo convierten en uno de los hospitales más grandes y modernos del país.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que el Hospital contará con 600 camas censables y no censables, 16 quirófanos, laboratorios inteligentes, servicios de oncología, hemodiálisis, hemodinamia e imagen avanzada.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que este proyecto es un símbolo del Renacimiento Maya y de la salud en la entidad con el hospital que será el más grande del sureste de México y Centroamérica.

Acompañaron a la Presidenta, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el director general de BIRMEX, Carlos Alberto Ulloa Pérez; el subsecretario de Integración Sectorial y coordinador de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes; el subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; y el director del Hospital General Agustín O´Horán del IMSS Bienestar, Juan Carlos Arana Reyes.