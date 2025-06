Sahuri Volvió a Sonreír: Una Cirugía Imposible que se Hizo Realidad en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo

La niña de nueve años fue diagnosticada con un Pineoblastoma grado IV, un tumor cerebral poco común y agresivo.

Se integró un equipo multidisciplinario de oncopediatría, encabezado por el neurocirujano pediatra doctor Vicente González Carranza.

La familia destacó el trato humano y profesional de todo el personal médico.

Hace apenas unas semanas, la vida de Sahuri Daniela Álvarez Verdín, una niña de tan sólo nueve años, dio un giro inesperado. En mayo comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza, una señal que alarmó profundamente a su familia. Tras estudios médicos privados, llegó el diagnóstico más temido: un Pineoblastoma grado IV, Sahuri tenía un tipo de tumor cerebral poco común, 1 en un millón, altamente agresivo y de difícil acceso quirúrgico por su localización.

Gracias a la tecnología de punta, al personal especializado con el que cuenta el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH), a la visión y al respaldo de la gobernadora Tere Jiménez, el hospital fue el ideal para realizar el proceso quirúrgico de tal magnitud.

Sahuri fue recibida con los brazos abiertos. Se conformó un equipo multidisciplinario de oncopediatría, se gestionaron todos los estudios necesarios y se logró algo vital: la colaboración del doctor Vicente González Carranza, neurocirujano pediatra del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

El 18 de junio, Sahuri ingresó a quirófano. La cirugía fue un éxito. la pequeña salió consciente, estable y con una sonrisa que conmovió a todos.

Minerva Dennise Verdín Bermea, mamá de Sahuri, destacó la parte humana del personal del hospital y cómo, gracias a la gobernadora y a la suma de voluntades, se salvó la vida de su hija.

“Le salvaron la vida a mi hija, su enfermedad es un caso en un millón. Le agradezco a la gobernadora Tere Jiménez porque nos apoyó e hizo posible esto; nos hemos sentido muy acompañados. Nos llamaron y al día siguiente ya teníamos a nuestra disposición el hospital, además de que tiene instalaciones de primer nivel que nunca vimos en un hospital del sector privado. El trato del director, los médicos, enfermeras, todos han sido muy humanos y buenos con mi hija; no tengo cómo pagarles lo que hicieron por ella”, mencionó la madre de Sahuri.

El doctor Vicente González Carranza, neurocirujano pediatra del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, destacó la tecnología y equipo con que cuenta el CHMH.

“Tiene instalaciones de primer nivel y personal humano de primer nivel, lo que hace una combinación explosiva en cuanto al sector salud; además me sentí muy apoyado por todos, me sentí como en casa, me dieron todo lo que solicité para tratar esta enfermedad que representa el 1 por ciento de los tumores cerebrales en niños. Lo que nos hace médicos es buscar el bien del ser humano y este es un escenario ideal para desarrollarme en este aspecto. Te vas a tu casa con la sensación de que cambiaste el mundo y con el deber cumplido”, destacó el neurocirujano.

Francisco Javier Magos Vázquez, director general del CHMH, destacó la labor del Dr. Vicente González Carranza y el acompañamiento del Gobierno del Estado, e invitó a la población a integrarse al Seguro Popular Aguascalientes, que les permite acceder a las clínicas de primer contacto.

Finalmente, Jorge Alberto Ruiz Morales, oncólogo pediatra del CHMH, informó que Sahuri continuará con el proceso de quimioterapia y radioterapia en el hospital, pues cuenta con la unidad más completa y moderna de todo el país.