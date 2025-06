Sheinbaum Obtiene Aprobación de 82.5% en Junio de Acuerdo a Reporte Índigo

“Es Gracias a los Resultados y Cercanía con el Pueblo”, Destaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 82.5 por ciento de aprobación en la última encuesta de Factométrica y Reporte Índigo durante el mes de junio y afirmó que esto es gracias a la cercanía que mantiene con el pueblo y a los resultados de su gobierno.

“Esto es resultado de estar cerca de la gente, estar informando y cerca de la gente y no traicionando lo que somos, lo que hemos sido y dar resultados, porque no sólo es mantenerse cerca del pueblo, amar al pueblo, no traicionar nuestros principios, sino dar resultados y entonces es resultado de ello y vamos a seguir trabajando todos los días como hasta ahora”, expresó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.